Akıllı temizlik araçlarına yapay zeka bulaşıyor

GEÇTİĞİMİZ yıl düzenli temizlik yapanların sayısında önemli bir azalma oldu, ancak yine de evlerimizi süpürmek için küresel olarak haftada ortalama 25 dakika, yani yılda 65 saate eş değer bir zaman harcıyoruz. Bu yeni teknolojilerin temelinde algılama, yazılım ve otomasyon yatıyor. İster süpürge ister hava temizleyici olsun, bir ürün kendi çevresini ve görevini anlayarak, zorlukların üstesinden en etkili şekilde gelmek için otomatik olarak gerekli reaksiyonu verebiliyor. Bu reaksiyon akıllı ve hassas sensörlerle başlıyor. Büyük ölçüde gömülü yazılım, elektronik ve otomasyonun yanı sıra görevini düzgün bir şekilde yerine getirmek için motorlar, filtreleme ve toplama gibi temel mekanik teknolojilere dayanıyor.

YAPAY ZEKA PERFORMANSI

DYSON; otomasyon, gelişmiş yazılım ve yapay zekayı şimdiye kadarki en iyi temizlik performansıyla bir araya getiren altı yeni teknolojisini bugün küresel olarak duyurdu. Dyson'ın global genel merkezi Singapur'daki St James Power Station'da, Teknolojiden Sorumlu Başkanı John Churchill tarafından tanıtılan teknolojiler, Dyson'ın filtreleme, hava akımı, motorlar, yazılım ve robotik alanlarındaki onlarca yıllık uzmanlığıyla daha temiz evlerin geleceğine dair vizyonunu ortaya koyuyor.

DYSON'IN Teknolojiden Sorumlu Başkanı John Churchill konuya ilişkin açıklamasında "Robotik, algılama, zekâ, bunların hepsi tipik olarak 'geleceğin teknolojisi' olarak kabul edilen alanlardır, ancak Dyson'da bunlar uzun zamandır ürün geliştirmenin bir parçası olmuştur. Mühendislerimiz, kullanıcılarımızın üzerindeki bilişsel yükü azaltmak, sağlıklı bir evin bakımında zamandan, enerjiden ve çabadan tasarruf etmek için bu teknolojileri kullandı ve kullanmaya devam ediyor. Gelecek vizyonumuz, kendi başının çaresine bakabilen evlerdir. Bugün lansmanı yapılan en güçlü robot süpürge, akıllı, geniş mekan hava temizleme ve aktif temizlik için, ihtiyaç duyduğunuz yerde ve zamanda uyarlanabilir, çok işlevli temizlik sunan yeni kablosuz süpürgeler ve temizleme başlığı teknolojileri bunun somutlaşmış halidir" dedi.

HASSAS KENAR TEMİZLİĞİ

GELİŞTİRİLMİŞ sensörler ve yazılım, performansı yükselterek farklı ve daha verimli bir temizlik yöntemi sağlıyor. Bir odanın kenarlarını algılayan sensörlere sahip Dyson 360 Vis NavTMrobot süpürge, hassas kenar temizliği için emiş gücünü bir uyarıcı aracılığıyla kenarlara yönlendirerek herhangi bir robot süpürge için en büyük zorluklardan biri olan kenar temizliğini çözüyor. Üst düzey işlemci konumunu 71 milimetreye kadar belirleyebiliyor, hesaplıyor ve uyum sağlıyor. DYSON'IN kablosuz süpürge teknolojisi, toz partiküllerini saymak ve sınıflandırmak için akustik piezo sensörler kullanıyor ve ne zaman temizliğe devam edilmesi gerektiğini LCD ekran aracılığıyla kullanıcılara bildiriyor. Bu ölçümler aynı zamanda görev için gereken emiş gücünü belirliyor ve güç seviyelerini otomatik olarak ayarlıyor.

UÇUCU MADDELERİ YAKALIYOR

DYSON Purifier Big+Quiet Formaldehyde entegre sensörlere sahip... Benzersiz bir Dyson algoritması her saniye verileri çapraz kontrol ediyor, odadaki havayı analiz ediyor, kirletici seviyeleri yükseldiğinde otomatik olarak temizlemeyi açıp alan tamamen temizlendiğinde kapatıyor. Benzersiz katı hal sensörü, diğer VOC'ler (Uçucu Organik Bileşikler) tarafından karıştırılmadan formaldehiti hassas bir şekilde algılıyor. Dyson makinelerine yerleştirilen yazılım, kullanıcıların yaşadığı sıkıntıları azaltmaya yardımcı oluyor. Dyson Gen5detect kablosuz süpürgedeki sensörler motorun hızını, gücünü ve sıcaklığını izliyor. Yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzünün yanı sıra, kullanıcıların olası sorunları belirlemelerine ve çözmelerine yardımcı olarak makinelerinin bakımını bağımsız olarak yapmalarını sağlıyor. Uzaktan yazılım güncellemeleri, makinelerin otomatik olarak en son özelliklere ve iyileştirmelere yükseltilmesini sağlıyor.

BUGÜNE kadar araştırma, laboratuvarlar, uzman ekipler ve üretim kapasitelerine 350 milyon sterlinden fazla yatırım yapan Dyson, 2004 yılından bu yana kendi motor teknolojisini geliştiriyor.

TİMUR SIRT