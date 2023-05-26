Pille çalışan kameralar her yerde gözünüz olsun

BİRBİRİYLE uyumlu olan ve birlikte farklı senaryolar oluşturarak kullanılabilen Tapo akıllı ev ekosistemine iki yeni kamera modeli eklendi. Hem iç hem dış mekanda kullanıma uygun olan bu iki yeni kamera sistemi, pille çalışıyor ve elektrik olmayan yerlere de yerleştirilebiliyor.

TAPO C420S2 ve C400S2 model adlarına sahip olan ürünler, iki kamera ve bir hub'tan oluşan paketler halinde satışa sunuluyor. Her iki model de pille çalışıyor; suya ve toza dayanıklı bir yapıya sahip. Bu nedenle ister iç mekan ister dış mekan, her yere kurulabiliyorlar ve elektrik bağlantısı gerektirmiyorlar. Akıllı yapay zeka ile insan, hayvan ya da araç tespiti yapabilen kameralar, gerektiğinde kullanıcılara bildirim gönderebiliyorlar.

GÖRÜNTÜ KAYDI ALIYOR

TP-LİNK'İN satışa sunduğu yeni kamera sistemlerinden Tapo C420S2 modeli, iki adet kamera ve bir hub'tan oluşuyor. Bu model 2K QHD görüntü kaydedebiliyor. Kristal netliğinde video ve fotoğraflar ile evlerin güvenliğini artıran çözüm, tam renkli gece görüşü özelliğine sahip. Kameralarda gömülü olan ışıkla geceleri de tam renkli ve kaliteli görüntü kaydedebiliyorlar. Düşük ışık koşullarında kaliteli görüntü yakalayabilen 'yıldız ışığı sensörü' bulunan C420S2 kameralar, bu sayede özellikle dış mekanlarda karanlık ortamlarda da görevlerini yerine getirebiliyorlar.

DİĞER pilli kamera sistemi olan Tapo C400S2 modeli ise 1080p çözünürlüğe sahip. Diğer kamera sistemi bile benzer özelliklerde olan bu çözüm de iki kamera ve bir hub'tan oluşan bir paket halinde satışa sunuluyor. C400S2 sisteminde istenmeyen misafirler sadece sesli alarm ile ürkütülebiliyor.

SD KART İLE DEPOLAMA

HER iki kamera sisteminde de çift yönlü ses iletme özelliği bulunuyor. Bu sayede örneğin çalışan anne-babalar, evdeki çocuklarıyla kamera aracılığıyla konuşabiliyorlar ya da kapı dışına monte edilen kamera aracılığıyla kapıya gelen kurye ya da konuklarla sesli iletişim kurulabiliyor.

TAPO'NUN yeni pilli kameralarının pil ömrü yaklaşık 180 gün olarak açıklanıyor. Şarj edilebilen ve çıkarılabilen piller ömrü bittiğinde değiştirilebiliyor. Kamera sistemleri, paket içeriğinde yer alan hub sayesinde yönetilebiliyor ve diğer Tapo cihazlarıyla birlikte çalışabiliyor. Hub üzerinde yer alan mikro SD kart girişine 256 GB'a kadar SD kart yerleştirilebiliyor. Kayıt için kullanıcılara farklı seçenekler sunuluyor. İster bu SD karta ister ücretli olan Tapo Care bulut depolama sistemine kayıt yapılabiliyor.

TİMUR SIRT