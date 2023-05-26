Yeni filtreleme teknolojileri

30 yıldır Dyson ürünlerinin merkezinde partikülleri hava akımından ayırma veya filtreleme yer alıyor. Bu süre zarfında Dyson, filtreleme etkinliğini yalnızca endüstri standartlarının öngördüğü şekilde filtrenin değil, aynı zamanda hem zemin bakımı hem de hava temizleme alanında tamamen yeni test yöntemleri geliştirerek tüm makine düzeyinde ölçen laboratuvarlara ve test donanımlarına yatırım yaptı.

Dyson süpürgeleri, haznesindeki siklonik ayırmadan, siklon torbasına, filtrasyon ağına ve farklı boyutlardaki kirleri etkili bir şekilde ayırmak için motor öncesi ve sonrası filtrelere kadar beş aşamalı tamamen kapalı filtreleme sunuyor. Dyson hava temizleyicilerde, üç filtre etkili iç mekân temizliği için bir araya gelerek 0,1 mikron kadar küçük partikülleri cam HEPA filtresinde hapsediyor, gaz kirleticileri yakalıyor, NO2'yi (azotdioksit) emiyor ve formaldehiti moleküler düzeyde sürekli olarak yok ediyor.

HEPA H13, HEPA ortamından üretilmiş bir filtre standardını ifade ediyor. Tüm makine HEPA H13 filtreleme, içeri giren maddenin içeride kalması anlamına gelirken; tüm makinenin performansını ifade ediyor, sızdıran hava akışı olmadan, kirli havaya geçit veren boşluklar olmadan, temizlenmiş hava makineden çıkıyor. Dyson 360 Vis Nav robot süpürge, Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehit ve Dyson HEPA Big+Quiet hava temizleyici, tüm makine

HEPA H13 standardına göre test edilmiştir. Dyson Gen5detect kablosuz süpürge ve en yeni Dyson hava temizleyicilerin virüsleri yakaladığı da kanıtlanmıştır.

TİMUR SIRT