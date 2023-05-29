Fırınınızı kirden pastan bu formülle arındırın!

ÜÇ MALZEME YETERLİ OLUYOR

Mucize karışım sadece yarım bardak bulaşık deterjanı, bir buçuk bardak karbonat ve dörtte üç bardak beyaz sirkeden oluşuyor. Bu yöntemin en iyi yanı doğal içerikli bir bulaşık detarjanı kullanıldığında tamamen çevre dostu bir çözüm olmasıdır. Malzemeler birlikte karıştırıldığında, kirli fırın raflarındaki tüm lekeleri çıkaran harika bir beyaz macun haline gelir.