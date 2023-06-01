Şehit polisin adı verilen zırhlı araç evine getirildi

ŞIRNAK'TA, 2015 yılında, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan polis memuru Şahin Altmış'ın adı, kızı Zeynep Altmış'ın (22), 'babasının adının yaşatılması' isteğiyle bir zırhlı araca verildi. 'ŞEHİT Şahin Altmış' adlı aracın siren sesini duyup balkona koşan ailesi, duygulandı. Zeynep Altmış, "Babamın adını taşıyan aracın gelmesi, bir anlamda görevine devam ediyor olması, beni çok duygulandırdı" dedi.

İKİ SALDIRIDAN KURTULDU

EŞİNİN şehit düşmeden önce 2 saldırıdan kurtulduğunu anlatan Özlem Altmış, "2'nci Doğu görevi için gitmişti ve 14 ay görev yaptı. Şehit olmadan 1 ay önce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Eşim o saldırıdan sağ kurtuldu ve teröristler etkisiz hale getirildi. O saldırından 3 hafta sonra da kaldığı lojmana roketatarlı saldırı düzenlediler. Eşim bu saldırıdan da sağ kurtuldu. Son saldırıda ise eşim, kahramanca silahına davranıp, teröristlerin üzerine koşup, birini etkisiz hale getirmiş. Daha sonra bomba yüklü araç patlatıldığında, eşim şehit düşmüş" diye konuştu.