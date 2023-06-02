Görme engellilere alışveriş deneyimi

PHİLİPS, görme engelli tüketicilerin Kişisel Sağlık ürünlerinde alışveriş deneyimini iyileştirmek ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak için BlindLook ile iş birliği yaptı. Hayatı iyileştirme amacı doğrultusunda Philips, Kişisel Sağlık ürünlerinin kullanım kılavuzlarını görme engelli tüketiciler için dönüştürdü. Philips, BlindLook ile yaptığı iş birliği kapsamında görme engelli bireyler için kapsayıcı hizmet sunmayı sağlayan 'EyeBrand' sertifikasının sahibi oldu.

YENİLİKÇİ ÜRÜN VE ÇÖZÜMLER

PHİLİPS, BlindLook'un özgürlük teknolojisi olarak adlandırdığı sesli simülasyon teknolojisiyle görme engelli kullanıcılarının Kişisel Sağlık ürün portföyünde yer alan kadın ve erkek bakımı, ağız ve diş sağlığı ürünlerinin yanı sıra Philips Avent, anne-bebek sağlığı ürünlerinin kullanım kılavuzlarına kolaylıkla ulaşabilmelerini sağlamayı hedefliyor.

PHİLİPS Kişisel Sağlık Ülke Müdürü Sibel Yıldız, "Philips Kişisel Sağlık alanındaki ürün ve hizmetlerimiz ile tüketicilerimizin hayatını iyileştiriyoruz. BlindLook ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında EyeBrand sertifikalı markalardan biri olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklıkla birlikte ürünlerimizin kullanım kılavuzları görme engelli kullanıcılarımız için ulaşılabilir hale geldi. Yenilikçi ürün ve çözümlerimizde ilham kaynağımız olan tüketicilerimizin her zaman yanındayız" dedi.

GÖRME ENGELLİLERE ÖZEL

BLİNDLOOK Kurucu Ortağı Sadriye Görece: "BlindLook olarak yüzbinlerce görme engellinin hayatına dokunan çözümler sunuyoruz. Herkesin özgür ve bağımsızca yaşadığı bir dünya hayali için hayatın her alanında erişilebilirlik ve kapsayıcılık ön planda olmalı. Philips de görme engellilerin bağımsızlığı için adım attı ve Kişisel Sağlık ürünlerini erişilebilir hale getirdi. Herkes gibi bakımlı ve güzel olmayı isteyen görme engelliler için Philips'in bu adımı mutluluk verici." Kullanıcılar Blindlook'a kaydolup Philips Kişisel Sağlık ürünlerinin kullanım kılavuzlarına https://www. blindlook.com/tr/ eyelearn/detay/ philips linki üzerinden erişebiliyor