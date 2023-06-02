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Haberler Yaşam TCG Anadolu 400 bin vatandaşla buluştu

TCG Anadolu 400 bin vatandaşla buluştu

2.6.2023

Gazete

TCG Anadolu 400 bin vatandaşla buluştu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu'yu 11 Nisan'dan bu yana İstanbul ve İzmir limanlarında yaklaşık 400 bin vatandaşın ziyaret ettiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sarayburnu'na demirleyerek halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu, dün sabah planlı faaliyetleri dolayısıyla limandan ayrıldı. TCG Anadolu, ilk olarak 11 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Sarayburnu ziyaretinde 140 binden fazla vatandaşı ağırladı. İstanbul'un ardından 3 Mayıs- 15 Mayıs tarihlerinde İzmir Alsancak'a giden gemiyi 148 binden fazla kişi ziyaret etti. TCG Anadolu, 17 Mayıs'tan bu yana ise İstanbul Sarayburnu'nda halk tarafından ziyaret edildi.
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