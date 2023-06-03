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Haberler Yaşam Ateş Kuşları izleyiciyi yine Atv ekranına kilitledi

Ateş Kuşları izleyiciyi yine Atv ekranına kilitledi

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları, 18. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Yeni bölüme mahkeme sonrası serbest bırakılan Menderes'in öldürülmesi damgasını vurdu.

03.06.2023, 15:58 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023, 15:59

Dizi, #AteşKuşları etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ateş Kuşları izleyiciyi yine Atv ekranına kilitledi

ATEŞ KUŞLARI'NIN ON SEKİZİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mercan'ın vurulmasının ardından endişelenen Nizam, Gülayşe'yi Eyüboğlu Köşkü'ne getirdi.

Ateş Kuşları izleyiciyi yine Atv ekranına kilitledi

Köşkte Gülayşe ile bir araya gelen Barbaros; tanıştıkları gün Gülayşe'nin fotoğrafını dava için aldığını, saçından bir örnek alıp DNA testi yaptırdığını, sonrasında da kendi annesi Şirin'in Gülayşe'yi beşiğinden alıp Menderes ve Nazmiye'ye verdiğini itiraf etti.

Ateş Kuşları izleyiciyi yine Atv ekranına kilitledi

Gülayşe, Barbaros'un itiraflarını büyük bir olgunlukla karşıladı ve "Ben bu yaralı adamı çok seviyorum, annesi umrumda değil." dedi.

Ateş Kuşları izleyiciyi yine Atv ekranına kilitledi

Çatal, Savcı Sare'ye önceden verdiği ifadeyi mahkemede değiştirerek Menderes'in lehine konuştu.

Ateş Kuşları izleyiciyi yine Atv ekranına kilitledi

Oğulları Barbaros'un canı ile tehdit edilen Çatal ve Şirin, mahkemede tüm suçu Nizam'ın asistanı Nermin'e attılar.

Ateş Kuşları izleyiciyi yine Atv ekranına kilitledi

Böylelikle Menderes suçlu olmasına rağmen aklanarak serbest bırakıldı.

Ateş Kuşları izleyiciyi yine Atv ekranına kilitledi

Serbest kalan Menderes, otoparkta Nazmiye ile görüntülü konuşurken kimliği belirsiz bir kişi tarafından alnının ortasına sıkılan bir kurşunla öldürüldü. Menderes'in cezasını kimin kestiği ise büyük merak konusu oldu.

Ateş Kuşları izleyiciyi yine Atv ekranına kilitledi

Ateş Kuşları, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'de atv'de!

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