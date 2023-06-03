Ateş Kuşları izleyiciyi yine Atv ekranına kilitledi

Köşkte Gülayşe ile bir araya gelen Barbaros; tanıştıkları gün Gülayşe'nin fotoğrafını dava için aldığını, saçından bir örnek alıp DNA testi yaptırdığını, sonrasında da kendi annesi Şirin'in Gülayşe'yi beşiğinden alıp Menderes ve Nazmiye'ye verdiğini itiraf etti.