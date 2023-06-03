İzmir’deki kadın cinayetinde 12 polis memuru için ’ihmal’den hapis istemi

'2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ TALEP EDİYORUZ'

Avukat Aktürk, "Belki görevlerini yapmış olsalardı bu olay yaralama ile sonuçlanacaktı. Bu nedenle bürodaki iki polis memurunun 'görevini yerine getirmeme' suçundan yargılamalarını istedik. İddianamede istenilen cezaya göre maksimum 1 yıl ceza alacaklar ancak biz bu iki polis memuru için 2 yıla kadar hapis istemi talep ediyoruz. Amacımız polis memurlarını cezalandırmak değil. Görevini layıkıyla yapmadıkları için insanların ölümüne sebep olabiliyorlar. Tedbir kararları uygulanırken hakkında tedbir bulunan kişinin kontrol edilmesi gerekiyor. Kimse tedbir alınan kişinin adresini sormamış, sistemde gözüken adresi kontrol etmişler. Zaten bu kişinin kayınvalidemin evine gelmesi yasak. Süreçte bunun gibi birçok ihlal var. Derdimiz polislerin cezalandırılması değil, yaptıkları işin farkına varmaları ki bundan sonra kimsenin başına böyle bir şey gelmesin. Bütün derdimiz bu" ifadelerini kullandı.