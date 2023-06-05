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Haberler Yaşam Atv'nin yeni dizisi 'Üvey Anne'nin ikinci tanıtımı yayınlandı

Atv'nin yeni dizisi 'Üvey Anne'nin ikinci tanıtımı yayınlandı

Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı, Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Üvey Anne'nin ikinci tanıtımı dün akşam ekrana geldi. Dizinin tanıtımı izleyiciden tam not aldı.

05.06.2023, 11:41 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023, 11:52

atv'nin gerçek bir hikâyeden esinlenen konusuyla izleyicilerini duygulandıracak yeni dizisi Üvey Anne'nin ikinci tanıtımı izleyici ile buluştu.

Atv’nin yeni dizisi ’Üvey Anne’nin ikinci tanıtımı yayınlandı

ÜVEY ANNE'NİN İKİNCİ TANITIM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Atv’nin yeni dizisi ’Üvey Anne’nin ikinci tanıtımı yayınlandı

Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı dizinin yeni tanıtımı kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

Atv’nin yeni dizisi ’Üvey Anne’nin ikinci tanıtımı yayınlandı

Dizi severleri ekrana kilitleyecek, senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, gerçek bir hikâyeden esinlenilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor.

Atv’nin yeni dizisi ’Üvey Anne’nin ikinci tanıtımı yayınlandı

Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.

Atv’nin yeni dizisi ’Üvey Anne’nin ikinci tanıtımı yayınlandı

Merakla beklenen "Üvey Anne" yakında atv'de…

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