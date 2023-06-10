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Haberler Yaşam Evde buzlu çay nasıl hazırlanır?

Evde buzlu çay nasıl hazırlanır?

Sıcak havalara karşı en ferahlatıcı silahlardan biri buzlu çaylar. Evdeki farklı meyvelerle kolayca hazırlayabilceğiniz buzlu çay tarifi haberimizde! İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli mi lezzetli buzlu çay tarifi...

10.06.2023, 12:31 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023, 12:33

Genellikle yaz aylarında tercih edeceğiniz ve evde kolayca hazırlayabileceğiniz buzlu çay tarifi...

Evde buzlu çay nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

2 su bardağı çay demi

2 tatlı kaşığı toz şeker

Evde buzlu çay nasıl hazırlanır?

2 orta boy şeftali

4 halka dilimlenmiş limon

4 dal nane

Evde buzlu çay nasıl hazırlanır?

Yapılışı:

Çayı demlemeden soğuk sudan geçirip yıkayın ve sonra 2 su bardağı dem elde edecek şekilde demleyin.

Çayı demlerken ben 5 tatlı kaşığı çay kullanın.

Çok uzun süre demlemeyin, 10 dakika kadar demlenince sıcakken sürahiye alın.

Şeker ilave edecekseniz sıcakken ilave edin ve karıştırın.

Hala ılıkken içine limon dilimlerini ekleyin.

Evde buzlu çay nasıl hazırlanır?

Şeftalinin birini, yıkayın, soyun ve dilimleyin.

Bu şeftaliyi küçük tencerede 2.5 su bardağı su ile 20 dakika kısık ateşte pişirin.

Pişmiş şeftaliyi suyu ile birlikte çay deminin içine dökün.

Hepsini birlikte buzlukta dinlenmeye bırakın.

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