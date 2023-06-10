Evde buzlu çay nasıl hazırlanır?

Yapılışı:

Çayı demlemeden soğuk sudan geçirip yıkayın ve sonra 2 su bardağı dem elde edecek şekilde demleyin.



Çayı demlerken ben 5 tatlı kaşığı çay kullanın.



Çok uzun süre demlemeyin, 10 dakika kadar demlenince sıcakken sürahiye alın.



Şeker ilave edecekseniz sıcakken ilave edin ve karıştırın.



Hala ılıkken içine limon dilimlerini ekleyin.



