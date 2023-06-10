Evde buzlu çay nasıl hazırlanır?

Genellikle yaz aylarında tercih edeceğiniz ve evde kolayca hazırlayabileceğiniz buzlu çay tarifi...
Genellikle yaz aylarında tercih edeceğiniz ve evde kolayca hazırlayabileceğiniz buzlu çay tarifi...
Malzemeler:
2 su bardağı çay demi
2 tatlı kaşığı toz şeker
2 orta boy şeftali
4 halka dilimlenmiş limon
4 dal nane
Yapılışı:
Çayı demlemeden soğuk sudan geçirip yıkayın ve sonra 2 su bardağı dem elde edecek şekilde demleyin.
Çayı demlerken ben 5 tatlı kaşığı çay kullanın.
Çok uzun süre demlemeyin, 10 dakika kadar demlenince sıcakken sürahiye alın.
Şeker ilave edecekseniz sıcakken ilave edin ve karıştırın.
Hala ılıkken içine limon dilimlerini ekleyin.
Şeftalinin birini, yıkayın, soyun ve dilimleyin.
Bu şeftaliyi küçük tencerede 2.5 su bardağı su ile 20 dakika kısık ateşte pişirin.
Pişmiş şeftaliyi suyu ile birlikte çay deminin içine dökün.
Hepsini birlikte buzlukta dinlenmeye bırakın.