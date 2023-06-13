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Haberler Yaşam Muğla'da kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'da kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla Fethiye'de sürücüsünün kontrolden çıktığı minibüs, motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen talihsiz kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA

13.06.2023, 09:19

Muğla’da kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Celal Bayar Caddesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen minibüs, aynı istikamette seyreden Sonja Doğancıoğlu'nun (52) kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü kadın ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerince, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Doğancıoğlu kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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