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Haberler Yaşam Öğretmenlerle ayda 2 buluşma

Öğretmenlerle ayda 2 buluşma

13.6.2023

Gazete

Öğretmenlerle ayda 2 buluşma

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çankaya ilçesinde bulunan Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti. Okul müdürü ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Tekin, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi. Tekin, Bakan olduktan sonraki üçüncü okul ziyaretini gerçekleştirmesine karşın müsteşarlık döneminde her hafta mutlaka birkaç okulu ziyaret ettiğini söyledi.

'BİRLİKTE YÜRÜTECEĞİZ'
ÖĞRETMENLERLE yapılan istişarelerin kurumsal hale getirileceğini kaydeden Tekin, "Her ay 2 hafta sonu, her ayın ilk cumartesisi olabilir, pazar olabilir öğretmenlerle buluşma günü yapalım istiyorum. Bakanlıkta, konferans salonumuzda, açık kapı, öğretmen arkadaşlarımızın vakti olan gelsin, sohbet edelim, değerlendirme yapalım. Buna bir isim vermedik; ama 'öğretmenlerle istişare günü', 'Öğretmenler Günü'nü 1 gün olmaktan çıkarıyoruz' gibi söyleyebiliriz. Bundan sonra bütün işlerimizi öğretmen arkadaşlarımızla yürüteceğiz" dedi.

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