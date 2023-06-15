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Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı tarihi...

KurBan Bayramı'na sayılı günler kala kurban ibadetini yerine getirecek olanlar ve tatil planı yapanlar 'Bayram ne zaman? 2023 Kurban Bayramı hangi güne geliyor?' sorularını araştırıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? İşte 2023 Kurban Bayramı tarihleri...

GÖZDE AYVAZ

15.06.2023, 16:24 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023, 16:36

Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı tarihi...

Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Özellikle çalışanlar ve bayramda kurbanlık alacak olanlar bayram tarihini merak ediyor. İşte 2023 Kurban Bayramı tarihi..

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023

2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı

28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün

29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün

30 Temmuz 2023 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün

1 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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