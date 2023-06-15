Yaşlılar istismar değil hürmet görüyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yönlendirmeleriyle yaşlı vatandaşların hayat şartlarını kolaylaştırmak için huzurevi ve gündüzlü bakım evi sayısını her geçen gün artırıyor. Emine Erdoğan'ın çizdiği yoldan ilerleyen Bakanlık, yaşlı hizmetlerini yaşlıların aktif yaşlanmalarına odaklı olarak geliştiriyor, ailelerin çınarlarını el üstünde tutuyor. Türkiye genelinde yaşlı vatandaşlara resim, müzik, el sanatları ve ebru kursları, fizyoterapi, servis ve öğle yemeği hizmetleriyle kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin içinde bulunduğu 38 gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezinde hizmet veriliyor.

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