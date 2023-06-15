Yaza merhaba derken

Yaza ve denize merhaba derken güneşe ve güneş yanıklarına dikkat etmenizde yarar var. Deniz deyince tabii ki akla ilk gelen şey bol bol yüzmek. Yüzmenin birçok faydası vardır. Yüzme, vücudu genel olarak güçlendirir, kardiyovasküler dayanıklılığı artırır ve esnekliği artırır. Ayrıca, serinlemek ve rahatlamak için harika bir aktivitedir. Ancak güneşe fazla maruz kalmak bazı riskleri de beraberinde getirir. Uzun süreli güneşe maruz kalmak ciltte yanıklara, erken yaşlanmaya, lekelere ve hatta cilt kanserine neden olabilir. Aşırı sıcak havalarda vücut sıcaklığının dengesini sağlamak da zor olabilir ve güneş çarpması riski ortaya çıkabilir. Bu nedenle, yüzerken güneşe karşı önlemler almanız önemlidir.

GÜNEŞE KARŞI ÖNLEM

İşte akla gelen basit ama alınabilecek bazı öneriler. Mutlaka güneş koruyucu kremler kullanın. Uzun süre kalacaksanız, geniş spektrumlu güneş koruyucu kullanın. Güneş koruyucunuzu yüzme öncesi ve her iki saatte bir tekrarlamanız da fayda var. Güneşin en sıcak olduğu saatlerde mümkün olduğunca gölgeli alanlarda kalmaya özen gösterin. Uzun kollu hafif kıyafetleri tercih edin. Geniş kenarlı bir şapka ve güneş gözlüğü ile güneşin zararlı UV ışınlarından koruyabilirsiniz. Yeterli miktarda su içmek de vücudun hidrasyonunu sağlar. Bazı Avrupa ülkelerinde yeni uygulanmaya başlanılan önlemlerin başında yaz aylarında güneş koruyucu cilt kremlerini ücretsiz verileceği söyleniyor. Özellikle Hollanda'da bu yaz ücretsiz cilt koruyucu kremleri verilecek. Bu sayede ileride oluşabilecek cilt hastalıkları ve cilt kanseri gibi pahalı işlemleri devlet önceden önlem alarak hem kişilerin sağlığını korumuş olacak, hem de devletin bu alandaki giderleri azalacak. Ciddi üzerinde düşünülmesi gereken bir sağlık hastalıkları önleyici sistem. Aslında bu ve buna benzer uygulamalar ile birçok hastalığın ve harcamanın önlenmesi sağlanacak.

HAVUZ VE GÖZ SAĞLIĞI

Deniz, havuz ve güneşin önlem alınmadığı takdirde göz hastalıkları riskini artırdığına vurgu yapan Atagöz Tıp Merkezi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tayfun Yeşilbalkan, denizde ve havuzda lens kullanılmaması ve özellikle havuzda yüzücü gözlüğü kullanılması gerektiği yönünde tavsiyelerde bulundu. Havuzlardaki dezenfektan maddelerin özellikle klorun, alerjik kişilerde ve çocuklarda rahatsızlıklar oluşturduğunu belirten Op. Dr. Yeşilbalkan, "Havuzdan mikrop bulaşma riski denizden daha fazladır. Havuzda mikrobik konjonktivit, klora bağlı tahriş veya alerjik konjonktivit ortaya çıkabilir. Mikrobik konjonktivitli bir hasta 714 gün süre ile hastalığını başkalarına bulaştırabilir. Bu yüzden deniz veya havuza girmemesi uygundur" dedi. Op. Dr. Yeşilbalkan, "Kontakt lens kullananlar havuz veya denize girerken lenslerini kullanmamalı. Eğer kişi gözünden operasyon geçirmişse denize havuza ne zaman girebileceği konusunda doktoruna danışmalıdır."