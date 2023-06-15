Yunan açıklarında tekne faciası: 78 ölü

YUNANİSTAN'IN Mora Yarımadası açıklarında gece saatlerinde alabora olan tekne faciasında can kaybı arttı. Yetkililer, tekne faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldiğini belirterek, 100'den fazla mültecinin kurtarıldığını aktardı.Yunanistan açıklarında en ölümcül kaza olarak kayıtlara geçen olayda, teknede kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, "Daha fazla can kaybından korkuyoruz. İlk raporlar, gemide 400 kadar kişinin olduğunu gösteriyor" denildi. Teknenin Libya'dan İtalya'ya gittiği ve mültecilerin çoğunun 20'li yaşlarında olduğu bildirildi. Bölgede aramakurtarma çalışmaları sürüyor.

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