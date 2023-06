Sağlıklı nesiller için önce ‘öğretmen sağlığı’

Son günlerde konuştuğum özel okul öğretmenlerinin çoğu aynı dertten şikayetçi: "Hakkımız ve emeğimiz resmen gasp ediliyor." İzmir'in Güzelbahçe ve Urla ilçeleri son 10 yıl içinde özel okullar açısından adeta eğitim bölgesi, özel okullar semti gibi her köşe başında bir özel okul. Özellikle İstanbul merkezli okulların ilk tercihi bu bölgeler. Şimdi soracaksınız başlıkta "Sağlıklı nesiller ve sağlıklı öğretmen ne alaka?" Evet ne alaka. Ruhen sağlıklı bir öğretmen öğrencilerine bilgi birikiminden önce sevgisini ve öğretmen öğrenci bağını kurarak eğitir. Günümüzde özel okullarda bir dümen bir alavere dalavere aldı başını gidiyor. Nasıl mı? İşte bire bir çalışan öğretmenlerin anlattıkları.

RUH HALLERİNİ DÜŞÜNÜN

"Özel okul yöneticileri her yıl öğretmenlerine çalışacağı yılın iş sözleşmesini imzalatıyor. Bu arada iş girdi çıktısı yapılıyor. Yani iş feshi. Öğretmenin çalıştığı yılın kıdem tazminatı da otomatik ortadan kayboluyor. Özel okul öğretmenleri gerektiğinden fazla ders saati ve çalışma programı ile günün hemen hemen 18 saati çalışıyor. Hem okulda hem de evlerinde ders programları hazırlıyorlar. Yetmedi, hafta sonları etüt ve veli toplantıları gibi programlarla da öğretmenlerin hafta sonlarını da gasp ediyorlar. Tek kuruş mesai ücreti ödemeden. Kısacası çocuklarımızı teslim ettiğimiz özel okullarda eğitim ücretleri bu halde iken öğretmenlere verilen komik maaşlarla öğretmenlerimizin ruh halini düşünebiliyor musunuz? Çocuklarımız kimlerin elinde. Sözde özel eğitim alıyorlar. Bir düşünün.

DEVLETTE GÜVENCE VAR

Devleti ve devletin okullarını beğenmeyen velilere bir tavsiye. Devlet öğretmenleri hem maaş hem kıdem tazminatları hem de çalışma koşulları özel okullara göre 100 kat daha güvenceli. En önemlisi iş akdi her yıl yenilenerek hak edilen kıdem tazminatları ve çalışma koşulları özel okullara göre daha insancıl ve adaletli. Gerisini siz veliler düşünün. Bu şartlarda çalışan bir öğretmen ilkokul ve ileriki dönem eğitimlerde gelecek nesillere nasıl bir ruh haliyle eğitim verecek. Önümüzdeki hafta Eğitim- Sen Sendika yöneticilerinden detaylı bilgi istedim, yine sizlere bu köşeden aktarmaya çalışacağım. Özel okul yöneticileri yüzde 200'lere varan öğrenci ücretlerini ceplerine indirirken, öğretmenlerine nasıl ve ne kadar değer verdiklerini sendika yöneticilerinin anlattıklarını sizlere aktaracağım.

Yaz geldi, sağlığımıza dikkat edelim!

Havaların iyice ısınması ile birlikte ani kardiyak ölümler artabilir, ani kalp durması veya ani ölümün günümüzde çok sık görülen bir durum olduğunu belirten Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Harun Evrengül, "Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin kişi bu şekilde aramızdan ayrılıyor. Zeki Müren, Erol Büyükburç, Kemal Sunal, Sümer Tilmaç, 26 yaşındaki genç futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu gibi birçok tanınmış kişi de bu şekilde aramızdan ayrılmıştır" dedi. Prof. Dr. Evrengül ani kardiyak ölümlerle ilgili olarak sık sorulan soruları yanıtladı. ■ Ani kardiyak ölüm nedir? Daha önceye ait bilinen ölümcül bir hastalığı olmayan kişilerde hastalık belirtilerinin başlamasından genellikle 1-2 saat içinde oluşan ölüme, ani kardiyak ölüm denilmektedir. Sıklıkla öldürücü ritim bozukluklarının oluşmasıyla ortaya çıkar. ■ Ani kardiyak ölüm kimlerde daha sık görülür? Daha önceden bilinen ritim bozukluğu, koroner kalp hastalıkları, kalp kapak hastalıkları, doğuştan kalp hastalığı olan ve kalp kası iltihabı geçiren kişiler de daha sık görülür. ■ Ani kardiyak ölüm öncesi hastaların ne gibi şikayetleri olur? Çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, baş dönmesi, göz kararması ve fenalık hissi sık rastlanan şikayetler olmakla birlikte bazen hiçbir şikayet olmadan yere yığılma şeklinde şikayetleri olabilir. ■ Ani kardiyak ölüm en sık hangi yaşta görülür? Ani kardiyak ölüm, her yaşta görülebilir. Doğumsal kalp hastalıklarında ya da primer ritim bozukluğuna bağlı olarak ani kardiyak ölüm hemen her yaşta, özellikle gençlerde sıktır. Yaş ile birlikte koroner arter hastalığı gibi bazı hastalıkların görülme sıklığı arttığı için ilerleyen yaşlarda daha sıktır. Havaların iyice ısınması ile özellikle kalp problemi olan yaşlı hastaların daha dikkatli olmalarını öneriyoruz.