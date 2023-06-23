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Haberler Yaşam Ateş Kuşları 21. bölüm izle! Atv Ateş Kuşları son bölüm izle

Ateş Kuşları 21. bölüm izle! Atv Ateş Kuşları son bölüm izle

Her bölümü merakla beklenen, izleyicileri Atv ekranlarına kilitleyen Ateş Kuşları'nın sezon finali yani 21. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in paylaştığı dizi için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ateş Kuşları 21. bölüm izle, Ateş Kuşları sezon finali bölüm full izle sorgularını yapıyor. Peki, 23 Haziran Cuma günü yani bugün yayınlanacak olan Ateş Kuşları'nın 21. bölümünde neler yaşanacak? Ateş Kuşları'nın sezon finali bölümüne ilişikin detaylar...

Ateş Kuşları 21. bölüm izle! Atv Ateş Kuşları son bölüm izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları, 23 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek 21.bölümüyle sezon finali yapacak. Yeni bölümde Gülayşe ve Barbaros, Kara'nın geri döndüğünden habersiz nikah masasına oturur. Barbaros ise en mutlu günde babasının Çatal olduğu gerçeğiyle yüzleşir.

ATEŞ KUŞLARI'NIN 21. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

21.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ateş Kuşlarının en büyük imtihanı şimdi başlıyor. Kara döndü! Şimdi geçmişin karanlığında kaybolanların gün yüzüne çıkma vakti!

ATEŞ KUŞLARI, HANGİ BEDELİ ÖDEYECEK?

Kara, Köksüzler'in tüm günahlarını sırtında taşıyarak gelir. Pandora'nın kutusu artık kapanmamak üzere açılır. Kara bunca yıl beklettiği öfkesi ile Ateş Kuşları'nın hayatlarını alt üst edecektir. Yıllar önce yapılan seçimin bedelini bugün herkes ödeyecektir! Ateş Kuşları bu imtihanı atlatabilecek mi yoksa Kara intikamını başarıyla alacak, Ateş Kuşları sonsuza kadar dağılacak mı?

GÜLAYŞE VE BARBAROS'UN DAVULLU ZURNALI DÜĞÜNÜ!

Gülayşe, Kara'nın karanlık bir kabus gibi Ateş Kuşları'nın üstüne çöktüğünden habersiz bembeyaz gelinliğinin içinde çiçekli tacıyla bir peri kızı gibidir. Sevdiği adamla el ele göz göze düğün konuklarını karşılar, Harmandalı oynar, nikah masasında evet diye haykırır!

BARBAROS, BABASININ ÇATAL OLDUĞUNU DÜĞÜNÜNDE ÖĞRENİYOR!

Barbaros ise Çatal'a bir söz söylemiştir aylar aylar evvel. "Sen benim babam olsan önce kendi kafama sonra senin kafana sıkardım." Gülayşe'sine kavuştuğu hayatının en mutlu gününde Barbaros, Çatal'ın babası olduğunu öğrenir! Nefret ettiği adamın kanı damarlarında dolaşmaktadır. Barbaros öğrendiği bu sırla yıkılır ama ya sonra? Onu dehşete düşüren bu gerçekle nasıl baş edecek?

ATEŞ KUŞLARI'NIN 20. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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