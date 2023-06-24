Ateş Kuşları sezonu zirvede kapattı

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları sezon finali verdi. Dizi, sezon finaliyle Tüm Kişiler kategorisinde 5,60 reyting ve 19,32 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde ise 3,92 reyting ve 13,96 izlenme payı elde ederek; iki kategoride de zirveye oturdu.