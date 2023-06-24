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Haberler Yaşam Ateş Kuşları sezonu zirvede kapattı

Ateş Kuşları sezonu zirvede kapattı

Cuma akşamları izleyici Atv ekranlarına kilitleyen Ateş Kuşları yayınlanan 21. yani sezon finali bölümüyle yoğun ilgi gördü. Kara'nın yıllar sonra intikam için Ateş Kuşları'nın karşısına çıkması ve Barbaros'un babasının Çatal olduğunu öğrenmesi bölüme damgasını vurdu.

Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları sezon finali verdi. Dizi, sezon finaliyle Tüm Kişiler kategorisinde 5,60 reyting ve 19,32 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde ise 3,92 reyting ve 13,96 izlenme payı elde ederek; iki kategoride de zirveye oturdu.

Ateş Kuşları sezonu zirvede kapattı

ATEŞ KUŞLARI'NIN SEZON FİNALİ NEFESLERİ KESTİ!

Gülayşe ve Barbaros'un nikahı kıyılmak üzereyken Barbaros, nikah masasında öz babasının Çatal olduğunu sokak çocuğu Dima'dan öğrendi.

Ateş Kuşları sezonu zirvede kapattı

Büyük bir dehşete kapılan Barbaros; Ateş Kuşları'nın tüm çabalarına rağmen evlenemeden düğünü terk etti. Gülayşe, Ali ve Zıpkın; Barbaros'un peşinden koşup dönmesi için ikna etmeye çalıştı ancak Barbaros, Gülayşe'ye "Seninle evlenemem!" diyerek oradan hızla ayrıldı.

Ateş Kuşları sezonu zirvede kapattı

O sırada düğünü uzaktan izleyen Kara, yıllar sonra ilk kez Ateş Kuşları'nın karşısına çıktı. Ali'nin Bahar'ı bıçaklayarak öldürdüğü videoyu Kara aracılığıyla izleyen Gülayşe, hayatının şokunu yaşadı. Annesini Ali'nin öldürdüğünü ve tüm Ateş Kuşları'nın bu sırrı ondan sakladığını öğrenen Gülayşe, halası Hacer'le beraber annesinin mezarına gitti.

Ateş Kuşları sezonu zirvede kapattı

Kara'nın son intikam hamlesi ise Menderes Eyüboğlu cinayetini Zıpkın'ın üzerine atmak oldu. Mola Yeri'ne polisleri çağıran Kara, üzerinde Zıpkın'ın parmak izi bulunan silahı lastikçiye sakladı.

Ateş Kuşları sezonu zirvede kapattı

Savcı Sare ise, Zıpkın'ın müebbet yatma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve hemen o'na kaçmasını söyledi.

Ateş Kuşları sezonu zirvede kapattı

Nazmiye, Çatal ve Pamir'in hain planı ile; Gülayşe, Nizam ve Hacer'in bindiği aracın frenleri tutmadı. Hep beraber uçuruma yuvarlanan Eyüboğlu Ailesi'nin akıbeti merak konusu oldu.

Ateş Kuşları sezonu zirvede kapattı

Ateş Kuşları yeni bölümleriyle yeni sezonda atv'de!

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