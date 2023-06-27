Kadayıf sarması nasıl hazırlanır? İşte en basit tarifi...

KADAYIF SARMASI MALZEMELERİ

Kadayıf sarması yapmak için gereken malzemeler şu şekildedir:

650 g kadayıf

400 çekilmiş ceviz

200 g margarin (üzeri için)

100 gram tereyağı (üzeri için)

6 su bardağı su (şerbeti için)

6 su bardağı şeker (şerbeti için)

1 tatlı kaşığı margarin (parlaması için)

Yarım limon