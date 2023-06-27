Kadayıf sarması nasıl hazırlanır? İşte en basit tarifi...

Kurban Bayramı'nda sofralarınızı tatlı ile şenlendirmek isteyen , kadayıf sarması tarifini araştırmaya başladı. Kadayıf sarması yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kızarmış kadayıfların altın sarısı renginde olmalarıdır.
Kurban Bayramı'nda sofralarınızı tatlı ile şenlendirmek isteyen , kadayıf sarması tarifini araştırmaya başladı. Kadayıf sarması yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kızarmış kadayıfların altın sarısı renginde olmalarıdır.
İçi pişmiş ancak hamurlaşmamış olan sarmaların kurumaması gerekmektedir. Peki, doğru kadayıf sarması nasıl yapılır? Kadayıf sarmasının malzemeleri nelerdir?
KADAYIF SARMASI MALZEMELERİ
Kadayıf sarması yapmak için gereken malzemeler şu şekildedir:
650 g kadayıf
400 çekilmiş ceviz
200 g margarin (üzeri için)
100 gram tereyağı (üzeri için)
6 su bardağı su (şerbeti için)
6 su bardağı şeker (şerbeti için)
1 tatlı kaşığı margarin (parlaması için)
Yarım limon
KADAYIF SARMASI NASIL YAPILIR?
Kadayıflar tel tel oluncaya değin didiklenir. Didikleme işlemi tamamlandıktan sonra yeterli büyüklükte kadayıf avuca alınır ve ortasına ceviz konur. Cevizin konulmasının ardından kadayıflar sarma sarar gibi sarılır. Margarin ile yağlanmış olan tepsiye tek tek dizilen kadayıf sarmaların üzerine erimiş ve pembeleşmiş margarin ve tereyağı karışımı dökülür.
Tereyağı ve margarin karışımının dökülmesinin ardından tepsi, önceden ısıtılmış 175 derecelik fırına verilir. Kadayıflar kızarmaya başlayınca fırının sıcaklığı 150 dereceye düşürülür. Kadayıf sarmaları kızarınca tepsi fırından alınır. Sarmaların ve şerbetin ılımasının ardından şerbet yavaş yavaş sarmaların üzerinde gezdirilir.