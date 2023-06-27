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Haberler Yaşam Kurban Bayramı'nda hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı?

Kurban Bayramı'nda hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı?

Müslümanları bayram heyecanı sarmışken, 'Kurban Bayramı'nda sağlık ocağı, eczaneler, hastaneler açık mı? ' diye araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı'nda sağlık ocakları açık mı? Kurban Bayramı'nda devlet hastaneleri açık mı? Kurban Bayramı'nda eczaneler açık mı? İşte detaylar...

Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte İslam aleminin en önemli iki bayramından biri eda ediliyor.

Kurban Bayramı’nda hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı?

Hz. İbrahim peygambere kadar uzanan Kurban Bayramı'nda Allah için kurban edilen hayvanların etleri, maddi durumu iyi olmayan kişilere veya yardım kuruluşlarına bağışlanırken bazı kazalar da kaçınılmaz oluyor.

Kurban Bayramı’nda hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı?

Peki 2023 Kurban Bayramı acil servis, sağlık ocağı, ASM'ler açık mı? Aile hekimleri çalışıyor mu?

Kurban Bayramı’nda hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı?

2023 KURBAN BAYRAMI'NDA ACİL SERVİSLER AÇIK MI?

Acil Servisler ve burada çalışan nöbetçi sağlık görevlileri, Kurban Bayramı boyunca hizmet verecektir. Haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veren acil servisler, yalnızca durumu acil olan hastalara hizmet vermekte olup boş yere acil servis çalışanları meşgul edilmemelidir.

Kurban Bayramı’nda hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı?

2023 KURBAN BAYRAMI SAĞLIK OCAĞI, ASM, AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı'nda Aile Sağlığı Merkezi (ASM), eski adıyla Sağlık Ocakları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla burada çalışan aile hekimleri de Kurban Bayramı boyunca yani 28 Haziran Çarşamba, 29 Haziran Perşembe, 30 Haziran Cuma ve 1 Temmuz Cumartesi günleri çalışmamaktadır. Aile hekimleri, 3 Temmuz Pazartesi gününden itibaren çalışmaya başlayacaktır.

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