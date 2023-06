Devlet okulları örnek alınmalı

Geçtiğimiz hafta bu köşede İzmir'de birçok özel okulda öğretmenlerin hangi şartlarda ve düşük ücretlerle çalıştırıldığına değinmiştim. Birçok kesimden, özellikle de öğretmenlerden telefon ve mailler aldım, "sesimize ve sorunlarımıza değindiniz, sıkıntılarımızı dile getirdiniz" diye. Evet Anayasa'da eşit işe eşit ücret ilkesi yer aldığından dolayı özel okullarda da bu ilke gözetilmelidir. Öğretmenlerin asgari ücret veya altında çalıştırıldığı durumlar gerçekten üzücüdür. Öğretmenlerin örgütlenmesi ve güçbirliği yapması, çalışma koşullarını ve ücretlerini iyileştirmek için etkili bir adım olabilir, özellikle genç, yeni mezun öğretmenlerimiz özel okullarda üç beş kuruşa çalıştırılıyor. Başta öğretmenlik mesleğine ve gelecek nesilleri yetiştirecek olan bu değerli mesleğe yapılanlar ne ahlaki ne de etik kurallara uygun. Özel okullar, eğitim-öğretim ücretlerine yüzde 200'lere varan zam oranına karşılık öğretmenlerine aynı oranda zam yapmayı bırakın tam tersine asgari ücretin altında çalıştırılıyor.

DEVLET İLK TERCİH

Devlet okullarında öğretmenler aynı branşta ek ders ücretleriyle 18-20 bin TL arasında maaş alırken, aynı branşta daha fazla mesai yapan özel okul öğretmenleri arasında ise bu rakamın yarısını alan parmakla sayılacak kadar az. Eğitim İş Sendika yöneticileri bu konuda yaptığı açıklama ise, "Mezun olan öğretmenlerin ilk tercihleri devlet okulları oluyor. Bu durumda, özel okullarda çalışan öğretmenlerin daha düşük ücretler alması gerçekten adaletsiz bir durum. Bu tür durumlar, eşitlik ilkesiyle bağdaşmayabilir ve özel okul çalışanlarının haklarının korunması önemlidir. Bu tür sorunların çözümü için öğretmenlerin sendikalar veya mesleki dernekler gibi örgütlenmelerine katılarak seslerini duyurmaları önemlidir. Örgütlenme, öğretmenlerin çalışma koşullarını iyileştirmek, daha adil ücretler ve haklar elde etmek için birlikte hareket etmelerini sağlayabilir. Sendikaların ve derneklerin, üyelerinin haklarını koruma ve geliştirme konusunda aktif olarak çalıştığı birçok ülkede örnekleri vardır". Evet sendika yöneticileri öğretmenlerin bir araya gelerek güçbirliği yapması, çalışma koşulları ve ücretlerin iyileştirilmesi için mücadele etmeleri önemli bir adımdır deyimi yerinde ve doğru bir yöntem. Bu süreçte, yetkililere taleplerini iletmek, diyalog kurmak ve çözüm odaklı görüşmelerde bulunmak da önemli olacaktır. Eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve adil bir ücret politikasının benimsenmesi, eğitim sisteminin sürdürülebilirliği ve kalitesi için önemlidir.

SAĞLIKLI BİR BAYRAM İÇİN

Bayramlar dört gözle beklediğimiz, insanların birbiriyle görüşmek için sabırsızlandığı özel günler. Pandemi nedeniyle yaklaşık 2-3 yıl eskisi gibi kutlanamayan bayramlar yaşandı, pandemi etkisinin azalmasıyla insanlara daha coşkulu birbirileriyle görüşme imkanı doğdu. Kurban Bayramı denince ilk akla gelen et kavurmaları, ızgaralar özellikle de 9 günlük bayram tatili nedeniyle mangal keyfi geliyor. Ama bu besinleri tüketilirken dikkatli olmakta fayda var. Yaklaşık 3 yıldır hareketsiz yaşam sürdürdük, pandemi sonrası da bu oturarak yaşamdan kalma alışkanlıklarımız devam ediyor gibi. Bu durum bayramda yoğun bir et tüketimiyle birleştiğinde çeşitli problemlere yol açabilir. Kurban Bayramı'nda et tüketiminde mümkün olduğunca az ve yanında bol yeşillik ve sebze olması önemli. Doymuş yağ oranı yüksek et yemeklerinin tüketilmesi kalp damar sağlığını olumsuz etkileyeceği için etleri pişirirken yağından ayırmakta fayda var. Et yemeklerinin yanında sebzeler yemeğin tadını zenginleştirdiği için yüksek lif oranıyla da sindirimi kolaylaştırır. Bayramda gazlı veya şeker içeriği yüksek içecekler, kan şekerini artırır. Yağ oranı yüksek et ile şeker oranı yüksek içeceklerin birlikte tüketilmesi sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla Kurban Bayramı'nda su ve ayran gibi içecekler tercih etmenizde sağlığınız açısından fayda var.