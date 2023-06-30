Sayra&Çınar Vakfı kurucusu Tülin Batmaz, Adıyamanlı depremzede çocuklar için oyun parkı kurdu

"İyilik İkizim" adlı proje kapsamında kurduğu Sayra&Çınar Vakfı ile çok sayıda çocuğa dokunmaya devam eden acılı anne Tülin Batmaz "Onlar gitti, ben kaldıysam bunun bir anlamı olmalı" düşüncesiyle başlattığı projelerini Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde devam ediyor. Batmaz, bu bayramda da çocukların yanında olmak için harekete geçti. "Adıyaman'da çocuk kalplere dokunuyoruz" çağrısıyla başlattığı kampanyada topladığı bağışlarla şehirdeki konteyner kente Adıyaman Belediyesi'nin desteğiyle çocuklarının adını taşıyan "Sayra&Çınar Oyun Parkı" yaptırdı.

Aralarında Sayra ve Çınar'ın okul arkadaşlarının da olduğu 16 gönüllüyle Adıyaman'a doğru yola çıkan Batmaz, önce ikizlerinin mezarlarını ziyaret etti. Batmaz ve gönüllüler, 1300 kilometrelik yolculuğun ardından ulaştıkları kentte çocuklarla buluştu, onlara oyuncak hediye etti.

"NE YAPSAK YETMEYECEK"

Kurulan oyun parkında çocuklarla birlikte vakit geçiren Batmaz, depremzedelerin acılarını çok derinden hissettiğini söyledi. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı konteyner kentte açtıkları parkta oynayan çocukların coşkusuna ortak olduklarını dile getiren Tülin Batmaz " Bu bayramı çocuklara park getirdik. Çocukların sokakta oynayacakları oyuncakları getirdik, toplar, ipler, topaçlar, halkalar... O kadar masumlar ki sevinçleri, mutlulukları, coşkuları sizi sonraki adıma taşıyor. Bir daha yapmak istediğinizi hissediyorsunuz. Sayra ve Çınar'ın yarım kalan hikayelerini başka çocukların yarınlarına dönüştürürken projelerimiz devam edecek. Bir değil iki hikayeden bahsediyoruz, benzer sorunla karşı karşıya buradaki çocuklar. O çocukların nasıl yaralarını sarabilirsek, nerelerinden yara bandı olabilirsek ona bakıyoruz. Ne yapsak az, yetmeyecek."

BAŞKANDAN TEŞEKKÜR

Parkta gönüllüler ve çocuklarla bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da deprem döneminden sonra başlayan yoğun yardımlaşma ve dayanışma duygularının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, Tülin Batmaz'a katkıları için teşekkür etti. Kılınç,"İyi ki böyle güzel insanlar var, iyi ki bu güzel insanlarla tanışıyoruz. Çok mutlu olduk. İnsan başkasına yardım ettiği zaman mutlu olur. Muhtemelen bunu yaşıyordur. Başka insanların dertleriyle dertleniyor, teselli buluyordur. Bu çocuklara baktığı zaman kendi çocuklarını görüyordur. İyi ki Tülin Hanım gibi insanlar var." açıklamasında bulundu.