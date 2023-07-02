O Iraklı Haşdi Şabi milisi çıktı

İSVEÇ'İN başkenti Stockholm'de Irak uyruklu 37 yaşındaki Salvan Momika'nın 28 Haziran'da Kur'an-ı Kerim yaktığı eylem, gündemdeki yerini koruyor. Musul'un Hıristiyanların çoğunluğu oluşturduğu Hamdaniye ilçesinde doğan Momika'nın İran yanlısı Haşdi Şabi güçleri çatısı altındaki İmam Ali Tugayları'na bağlı İsa İbn Meryem Tugayı'nın eski üyesi olduğu ortaya çıktı.

2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın Musul'u işgal etmesinin ardından Haşdi Şabi'ye bağlı İsa İbn Meryem Tugayı üyesi olan Momika'nın savaş bölgesinde askeri kıyafetlerle çekilen görüntüleri, İsveç'teki eyleminin ardından sosyal medyada gündem oldu.

'SÜRYANİ ŞAHİNLERİ'Nİ KURDU

MOMİKA ayrıca Haşdi Şabi güçlerinin desteğiyle "Süryani Şahinleri" adlı milis gücü kurdu. Musul'un kurtarılmasının ardından Süryani Birliği Partisi kuran Momika, tehdit aldığı gerekçesi ile Irak'ı terk ederek Almanya'ya sığınmacı olarak başvurdu. Momika başvurusunun reddedilmesi üzerine İsveç'e geçti.