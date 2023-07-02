Tatilkonducular akın etti! 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından tatil beldelerine gelen vatandaşlar Ege ve Akdeniz sahillerini doldururken, zaman zaman 'bu kadar da olmaz' denilen görüntüler yaşandı.

SAHİL ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Otellerde yer bulamayan ya da tatilini bedavaya getirmeye çalışanlar, plaj otoparklarına araçlarını park edip otoparkı evi gibi kullanırken, kimileri de plajları çadır kente çevirdi. Otoparklar ağzına kadar dolarken çöp konteynerleri de doldu taştı.

RAĞBET ÇOK FAZLA OLDU

Sadece denize girmek için gelen tatilcileri ise araçlar üzerine serilmiş çamaşırlar ve yerlerde, araçlarda uyuyan insanlar karşıladı. Rezervasyon uyarıları dikkate alınmayınca halk plajlarında istenmeyen görüntüler yaşanıyor. Bayram tatili sebebiyle 165 bin olan yatak kapasitesini tamamen dolduran tatilcilerin yüzde 25'ine tekabül eden 35 bin yerli turistin otellerde konakladığı 364 bin nüfuslu Alanya nüfusunu neredeyse ikiye katladı. İlçeye rağbet çok olunca günübirlik sahillerden İncekum plajı adeta çadır kente döndü. Yurdun dört bir köşesinden gelen ve kimi yer bulamadığı, kimi de otele para vermemek için araçlarda sabahlayan tatilcilerin ortaya koyduğu görüntüler ise pes dedirtti.

BOŞ BULDUKLARI YERE BATTANİYE SERDİLER

OTOMOBİLLERİNİ otel gibi kullanıp içinde üç, dört kişi yatanlar, yine araçlarının başına kurdukları sofrayı olduğu gibi çöplük halinde bırakıp uykuya dalanlar ile açık havada yere serdikleri battaniyeler ya da şezlongların üzerinde sıralanmış şekilde uyuyanlar dikkati çekti.