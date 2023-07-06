Ailelerin umudu: Müge Anlı’nın hayata geçirdiği ’sevgi izi’

Müge Anlı'nın hayata geçirdiği Sevgi İzi projesiyle, kayıplar artık çok daha kısa sürede bulunuyor. Bursa'da ailesine fark ettirmeden evden çıkan 14 yaşındaki Arda Şimşek, Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki Ramazan Bağrıaçık, İstanbul Eyüpsultan'da evinin önünde oyun oynarken kaybolan 13 yaşındaki Muharrem Güven, İzmir Karabağlar'da bayram ziyareti için evden çıkan 41 yaşındaki Fatma Ak, Kırşehir'de ailesinin bir anlık dalgınlığı ile evden çıkan 26 yaşındaki Murat Yılmaz, İstanbul Bağcılar'da ailesinden habersiz evden çıkan 12 yaşındaki Ali Ömer Sani, İstanbul Sultanbeyli'nde annesinin yanından kaybolan 9 yaşındaki Davut Altın, Antalya Muratpaşa'da hava almak için çıktığı evinin önünden kaybolan 74 yaşındaki vatandaşımız, İstanbul Üsküdar'dan kaybolan 53 yaşındaki Birol Güldiken, Ankara Etimesgut'ta dolaşmak için evden çıkan 32 yaşındaki Nuri Çalı, bileklerinin üzerindeki 'Sevgi İzleri' sayesinde bulunarak tek tek ailelerine teslim edildi.