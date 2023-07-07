Evinizdeki ve üstünüzdeki nazardan kurtulun!

Görünümü ilk bakışı çektiğinden nazara karşı etkilidir.
Parasal şans getirdiğine inanılır.
Sakin ve dengeli oluş sağlar. Kişiyi; korku, suçluluk, kendini kabullenmeme gibi olumsuz duyguların getirdiği sınırlamalardan kurtarır.
Korku ve heyecanı gidererek, cesaret ve istekliliği artırır.
Duyguları belirginleştirdiğinden dolayı, aşırı duygusal kişilerin hassas oldukları dönemlerde bu taşı kullanmaması tavsiye edilir.
Ruhsal enerjileri özümseyerek, ruhsal yetenekleri güçlendirir.
Verdiği enerji koruyucu cila gibi bedenimizi kaplar, hücreleri yeniler, gençlik ve dirilik verir, yaşlanmayı geciktirir.
Fiziksel ağrıları, özellikle diş ağrısını, doğum sancılarını, romatizmal ağrıları, eklem yangısını hafifletir veya ortadan kaldırır. Ağrıyı gidermek için taşla o bölgeye masaj yapılması daha iyi sonuç verir.
Astımı ve nefes darlığını iyileştirir.
Kas kramplarını giderir.