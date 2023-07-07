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Haberler Yaşam Evinizdeki ve üstünüzdeki nazardan kurtulun!

Evinizdeki ve üstünüzdeki nazardan kurtulun!

Geçmişten beri insanların ilgisini çeken doğal taşlar, negatiflikten sizleri arındırıp pozitif enerji depolamanızı sağlar. Son yıllarda da nazara ve olumsuzluklara karşı oldukça kullanılan taşlar isimleri ve özellikleriyle merak ediliyor. Üzerinizdeki tüm olumsuzluklara, nazara, göz değmesine karşı aşağıdaki kullanacağınız taşların özelliklerini sizler için derledik. İşte doğal taşlar ve özellikleri...

Son yıllarda, burçlara göre de değişen bu taşlar çok trend oldu. Artık kolunda, boynunda ve çeşitli aksesuar şekillerinde bu doğal taşlara sık şekilde rastlamak mümkün. Üzerinizdeki tüm olumsuzluklara, nazara, göz değmesine karşı aşağıdaki kullanacağınız taşların özelliklerine bir göz atalım. Bu taşların ne faydası var, nasıl kullanabiliriz?

Evinizdeki ve üstünüzdeki nazardan kurtulun!

ONİKS

Güçlü bir koruyucu kuvvet taşır. Özellikle yıldızınız düşükse ve çok nazara geliyorsanız kullanmalısınız. Bu taş sizi kötü gözlerden korumasının yanı sıra size güçte veriyor. Konsantre durumunuzu geliştiriyor ki çoğu iş adamı bu yüzden Oniks taşını tercih ediyor.

Kişiyi ihtiyaç duyduğu her konuda enerjisi ile besler.

Kadın erkek ilişkilerini kuvvetlendirir.

Kontrol ve denge unsuru bir taş olan oniks, bağımlılıklardan kurtulmaya yardım eder.

Evinizdeki ve üstünüzdeki nazardan kurtulun!

Gelecek kaygılarını yok eder.

Stresi giderir, sıkıntılardan arındırır, endişe ve kaygıları yok eder.

Vücudu dinginleştirir, kişiye huzur verir.

Kendine güveni sağlar.

Sanatsal yaratıcılık yeteneği verir.

Evinizdeki ve üstünüzdeki nazardan kurtulun!

MALAKİT (MALAHİT)

Bu taş sizi nazardan korumasının yanı sıra sağlığınızı da korur. Özellikle üzerinizde taşımanız siz nazardan ve göz değmelerinden koruyacaktır.

Malakit taşı özellik bakımından en güçlü taşlardan biridir. Bilim adamları tarafından yapılan çalışmalar ve deneyler sonucunda insan üzerindeki şu etkileri tespit edilmiştir;

Gerilimli ruh halini ortadan kaldırır. Sakinleştirici etkisi uyku verir.

Hedeflere ulaşmaya yardım eder. İş hayatında güvenilirliği ve ortaklar arasında bağlılığı artırır.

Evinizdeki ve üstünüzdeki nazardan kurtulun!

Görünümü ilk bakışı çektiğinden nazara karşı etkilidir.

Parasal şans getirdiğine inanılır.

Sakin ve dengeli oluş sağlar. Kişiyi; korku, suçluluk, kendini kabullenmeme gibi olumsuz duyguların getirdiği sınırlamalardan kurtarır.

Korku ve heyecanı gidererek, cesaret ve istekliliği artırır.

Duyguları belirginleştirdiğinden dolayı, aşırı duygusal kişilerin hassas oldukları dönemlerde bu taşı kullanmaması tavsiye edilir.

Ruhsal enerjileri özümseyerek, ruhsal yetenekleri güçlendirir.

Verdiği enerji koruyucu cila gibi bedenimizi kaplar, hücreleri yeniler, gençlik ve dirilik verir, yaşlanmayı geciktirir.

Fiziksel ağrıları, özellikle diş ağrısını, doğum sancılarını, romatizmal ağrıları, eklem yangısını hafifletir veya ortadan kaldırır. Ağrıyı gidermek için taşla o bölgeye masaj yapılması daha iyi sonuç verir.

Astımı ve nefes darlığını iyileştirir.

Kas kramplarını giderir.

Evinizdeki ve üstünüzdeki nazardan kurtulun!

KAPLAN GÖZÜ

Bu 3 taşın içerisinde en etkili olanı Kaplan gözü taşıdır. Kaplan gözü taşı nazar, büyü ve her türlü olumsuzluklara karşı çok kuvvetli etkisi olan bir taştır. Üzerinizde bulundurun ayrıca evinizde de mutlaka bir yerlere koyun. Eğer üzerinizde veya evinizde çok fazla nazar, kötü enerji v.s. varsa bu taş parçalanabiliyor. Eğer böyle durumla karşılaşırsanız parçalanan taşı mutlaka toprağa gömün.

Kaplan gözü taşının diğer faydaları;

Astım hastaları için faydalıdır.

Cesareti artırır, etkili düşünmeyi sağlar.

Evinizdeki ve üstünüzdeki nazardan kurtulun!

Önsezi yeteneğini güçlendirir, iyimserlik verir.

Kanı temizler kalp için yararlıdır.

Baş ağrısını giderir, uykusuzluğa iyi gelir.

Sindirimi düzenler.

Sabretmeyi sağlar, inatçılığı azaltır.

Başarma azmi veriri.

Kulak rahatsızlığına iyi gelir.

Enerji ve dinçlik verir.

Dostluk ve bağlılık duygularını kuvvetlendirir.

Eklemleri ve kemikleri kuvvetlendirir.

Şans getirir

Cesaret verir .

Finansal sorunlarla ve zorluklarla mücadele gücü verir.

Konsantrasyon yeteneğini ve kendine güveni artırır.

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