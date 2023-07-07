Evinizdeki ve üstünüzdeki nazardan kurtulun!

ONİKS

Güçlü bir koruyucu kuvvet taşır. Özellikle yıldızınız düşükse ve çok nazara geliyorsanız kullanmalısınız. Bu taş sizi kötü gözlerden korumasının yanı sıra size güçte veriyor. Konsantre durumunuzu geliştiriyor ki çoğu iş adamı bu yüzden Oniks taşını tercih ediyor.

Kişiyi ihtiyaç duyduğu her konuda enerjisi ile besler.

Kadın erkek ilişkilerini kuvvetlendirir.

Kontrol ve denge unsuru bir taş olan oniks, bağımlılıklardan kurtulmaya yardım eder.