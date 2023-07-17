Vermem Seni Ellere’nin 5. bölümünde neler yaşandı?

Zeliş, yakınına eşya götürmek için girdiği ev aslında aşık olduğu adamın, başka bir kadınla yaşamak için tuttuğu evdi. Zeliş, her şeyden habersiz eve girdiğinde; Mehmet ve Hande'nin fotoğraflarının olduğu salona girdi. Zeliş, arkasını dönse deliler gibi aşık olduğu adamın, başka bir kadınla olan fotoğraflarını görecekti. Arkada Mehmet ve Hande'nin birbirlerine aşkla baktıkları fotoğrafları; önde ise tüm hayalleri yıkılmak üzere olan Zeliş… Zeliş, fotoğrafları görecek mi?