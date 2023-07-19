Göçmen bebeğin cesedi 3 ay sonra bulundu

İspanya'da 3 ay önce batan düzensiz göçmen teknesindeki 8 aylık bir bebeğin cesedinin karaya vurduğu bildirildi. Yapılan açıklamada, 11 Temmuz'da ülkenin doğusundaki Tarragona kentindeki Roba de Bera sahilinde kıyıya vurmuş bebek cesedi bulunduğu belirtildi. Açıklamada cesedin, yaklaşık üç ay önce batan düzensiz göçmen teknesindeki bebeğe ait olduğu ifade edildi. Üzerinde can yeleği bulunan 8 aylık bebeğin cesedi ilk olarak oyuncak bebek zannedilmiş, bir gün kıyıda bekledikten sonra insana ait olduğu anlaşılıp morga kaldırılmıştı.