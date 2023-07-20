Dikkat! Güneş çarpabilir

METEOROLOJİ güneş çarpmasına karşı uyarı yaptı. Sıcak hava dalgasının etkisini göstermesiyle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yapılan değerlendirmelere göre, ülke geneli sıcak hava dalgasının etkisine girecek ve hava sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 9 derece üzerine çıkacak. Sıcak hava dalgasının oluşturabileceği güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı ve benzer sorunlara karşı özellikle kronik hastalığı olanların, yaşlı ve çocukların dikkatli olması gerekiyor.

ŞAPKASIZ VE GÖZLÜKSÜZ DIŞARI ÇIKMAYIN

UZMANLAR, her gün sıcak havalarla ilgili uyarılarına devam ediyor. Kısa süredir Türkiye'de etkili olan sıcak havalara karşı vatandaşlar önlem almayı sürdürüyor. Bu sıcaklarda şapkasız ve gözlüksüz çıkmamalısınız. Hatta bilim insanları çöl sıcaklarının geldiğini ve bu sebeple işiniz yoksa dışarı çıkmamanız gerektiğini söylüyor

YAZ AYLARINDA ARABADA SU BIRAKMAYIN

TÜRKİYE son zamanlarda mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşıyor. Bu noktada bazı tehlikeler meydana geliyor. Özellikle arabada unutulan ve ısıya maruz kalan eşyalar, patlama riski oluşturuyor. Uzmanlar daha önce gerçekleşmiş olan bu olayda insanları daha bilinçli davranması için uyarıyor. Arabada pet şişede su bırakmak ise oldukça tehlikeli. Çünkü içi su dolu plastik şişe güneş ışınlarını doğrudan yansıtıyor. Güneş ışınlarına maruz kalan su şişesinin yanında yer alan eşyaların yanı tutuşmasına ve büyük bir faciaya neden oluyor.