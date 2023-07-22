Kavurucu yaz sıcaklarında cilt sağlığınıza dikkat!

GÜNEŞ KREMİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLERİ SIRALADI

Dr. Yanardağ, güneş kremlerinin içeriğinin yanı sıra geniş spektrumlu olması gerektiğini söyleyerek, "Güneş kremlerinin SPF değeri sadece ultraviyole ışınlarına karşı koruma ölçüsüdür. Son zamanlarda yapılan araştırmalar ultraviyole ışınlarının da cilt kanseri ve kırışıklıklara neden olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla sadece yüksek faktörlü güneş kremi kullanmak yeterli değildir. Ultraviyole ışınları ciltte yanıklara neden olmasa da bu zararlı ışınların cilt tabakasının derinlerine nüfuz etmektedir. Hem ultraviyole hem UVB koruması olan geniş spektrumlu güneş koruyucuları tercih etmek gerekir. Daha yüksek faktör sizi güneşten daha iyi koruyacağı anlamına gelmez. Daha uzun koruyacağı anlamına gelir. Yaz aylarında güneş koruyucularının sık sık yenilenmesi gerekir. 2 saatte bir güneş kreminizi yenilemeniz önerilir. Eğer denizde zaman çok geçiriyorsanız ya da vücudunuz sık sık suyla temas ediyorsa her saat başı kreminizi yeniden sürmenizi öneririz" dedi.