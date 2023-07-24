’Sevgi izi’ ailelerin umudu olmaya devam ediyor!

Araştırma gazeteci Müge Anlı; sezon finaline girmesinin ardından 16 farklı şehirden yaşları 9 ila 85 arasında değişen 36 kaybı, Sevgi İzi sayesinde buldu. Kayıp vatandaşlar göz açıp kapayıncaya dek yuvalarına dönerken aileler derin bir nefes aldı.

Tüm kurum ve kuruluşlar tarafından benimsenip ülke sınırlarını aşan ve hayata geçtiği günden bugüne 786 kaybı bulan Sevgi İzi projesi, yaz tatilinde de çalışmalarını soluksuz sürdürüyor. İstanbul'dan Antalya'ya, Trabzon'dan Mersin'e yurdun dört bir yanından kaybolan vatandaşlar Sevgi İzi sayesinde kısa sürede bulundu, endişeler son buldu.

Kimi gittiği bayram ziyaretinde yolunu karıştırdı, kimi bir anlık dalgınlık arasında dakikalar içinde gözden kayboldu. Kimi de ailesine fark ettirmeden evinden hava almaya diye çıktı, geri dönemedi. Kayıplarımızın sağ salim bulunarak, yalnızca birkaç saat içinde ailelerine teslim edilmesiyle Sevgi İzi'nin gerekliliği ve yararı bir kez daha anlaşılmış oldu.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kaybolma riski yüksek kişiler için hayata geçirdiği dünyanın en geniş kayıp bulma ağı Sevgi İzi, sevdiklerimizin güvencesi, ailelerin ise umudu olmaya devam ediyor. Sevgi İzi, 0530 151 31 51 numaralı ihbar hattı ve www.benibuldular.com internet adresi ile 7 gün 24 saat vatandaşların hizmetinde.