Kiracıya beyzbol sopalı zam dayağı

Ev sahipleriyle kiracılar arasında kira artışı anlaşmazlıkları sıkça yaşanıyor. Başakşehir'de iddiaya göre bu nedenle yaşanan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. 3 yıldır Başakşehir'de bir sitede oturan Hasan Eğilmez'e ev sahibi kirasını artırması gerektiğini söyledi.

Eğilmez son 1 yıldır ev sahibinin 30 bin lira olan ev kirasını 100 bin liraya çıkarmak istediğini iddia etti. Site içerisinde ortalama kiraların 35 bin lira olduğunu söyleyen Eğilmez, ev sahibine kirayı 40 bin lira yapmayı teklif etti.

DARP RAPORU ALDI

Eğilmez'in iddiasına göre önceki akşam saatlerinde ev sahibi ile site önünde karşılaştıklarında sözlü tartışma başladı. Eğilmez yanında çocukları olduğu için tartışmayı uzatmadan evine gitti. Akşam yürüyüş yapmak için tekrar sitenin önüne inen Hasan Eğilmez, ev sahibi ile konuşmak isterken yanında bulunan diğer kişiler arkasından beyzbol sopasıyla saldırdı.

Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Eğilmez'i arkadaşı hastaneye götürdü. Darp raporu alan Eğilmez karakola giderek ev sahibi ve kendisine saldıranlar hakkında şikayetçi olacağını söyledi.