‘Deprem soruşturmasında 351 tutuklama gerçekleşti’

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta valiliği ziyaret ederek, deprem süreci ile ilgili önemli bilgiler verdi. Kahramanmaraş'ta konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Toplamda 11 vilayetimizde bin 757 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı, 351 tutuklama gerçekleşti. Toplam 118 müteahhit, 192 yapı sorumlusu, 23 yapı sahibi şu anda ceza soruşturması çerçevesinde tutuklu durumdalar" dedi. Yaşanan deprem sonrası Kahramanmaraş'ta hasar alan adliye binaların tadilatlarını gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde çalıştıklarına dikkat çeken söyleyen Tunç, "Tadilatlar için 65 milyon TL harcama gerçekleştirdik, 21 yeni mahkeme kurduk" dedi.