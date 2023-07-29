Mehmetçik’e yeni bir yol arkadaşı: ‘Keçi

TÜRK savunma sanayiindeki gelişmelerden biri de Keçi oldu. Söz konusu robot köpek askeri timde 'kol' görevi üstleniyor ve çamur, engebeli arazi, mayın bölgesinde keşif gibi zorlu görevleri başarıyla yerine getiriyor. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda küçük ama çok kritik çalışmalar da dikkat çekti. Bu ürünlerden biri de BİTES imzası taşıyan Keçi isimli robot köpek. Keçi anlık 80 kilogram taşıma kapasitesine sahip, su ve çamurun içinde rahatlıkla yol alabiliyor. Otonom bir robot köpek olan Keçi sahadaki güvenlik güçlerimizle beraber çalışabilecek.