Türk helikopteri Yunanistan’da düştü

Paros Adası'ndan Bodrum'a gelirken Yunanistan'ın Samos Adası'na yakıt ikmali için inmeye çalıştığı sırada pilotun kontrolünden çıkan helikopter düştü. Türk şirketi Mavi Air'e ait TC-HMV tescilli helikopter sabah saatlerinde Samos Havaalanı'na inmeye çalıştığı sırada düştü. Edinilen bilgiye göre Paros Adası'ndan havalanan helikopter Bodrum rotasında ilerlerken, Samos Havaalanı'nda yakıt ikmali yapmak istedi.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Piste inişe geçtiği sırada dengesi bozulan helikopter burun üstü piste düştü. Havaalanı itfaiyesinin hemen müdahale ettiği, yangın çıkmaması için köpük sıktığı helikopterdekiler tahliye edildi. Pilotun kazayı küçük sıyrıklarla atlattığı, tedbir amaçlı Samos Vaty hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak Yunan makamları tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.