Vermem Seni Ellere’nin 7. bölümünde neler yaşandı?

Soner, Zeliş'le evliliğin yakın olduğunu düşündü ve bunu ilan etmekten geri durmadı. Zeliş'te bir tuhaflık olduğunu anlayan Mehmet her defasında Zeliş'i köşeye çekip konuşmaya çalıştı. Mehmet Zeliş'i, Hande de Mehmet'i adeta kovaladı. Mehmet sonunda Hande'yi durdurmak için bir plan kurdu ve "Düşmanını yakın tut" mantığıyla Hande'nin suyuna giderek taktik uyguladı. Ancak bu taktik, Zeliş'in Mehmet'ten tamamen kopmasına neden oldu… Mehmet sonunda Zeliş'le konuşabilmek ve bu kovalamacayı sonlandırmak için bir tekneyle Zeliş'i kaçırmaya karar verdi. Masumane başlayan bu kaçırma planı, tehlikeli bir kazayla bitti. Zeliş tekneden denize düştü. Mehmet Zeliş'i son anda ölmekten kurtardı ama bir gerçek yüzüne tokat gibi çarptı. Mehmet Zeliş'e sürekli zarar verdiğini düşünmeye başladı. Artık Zeliş'in kaçmasına gerek yoktu; zira Mehmet Zeliş'in hayatından çıkma kararı aldı. Ancak her şeye rağmen yine aşk galip gelecekken, Zeliş hiç ummadığı bir şekilde iliklerine kadar sarsıldı. Soner, Mehmet ve Hande'nin bir zamanlar nişanlı olduğu gerçeğini Zeliş'in yüzüne bir tokat gibi çarptı. Belki de aşk, bu sefer galip gelmeyecek… Zeliş, belki de Mehmet'i sonsuza dek köyden kovacak.