Estetik ameliyat için Türkiye tercih ediliyor

ağlık turizminde dünyada önemli bir konuma sahip olan Türkiye, son zamanlarda yabancı turistlerin estetik operasyonlar için tercih ettiği ülkelerin başlarında geliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, "Yıllar içerisinde, özellikle son 10 yıl içerisinde hastalarımız sonuçlardan sonra bizi tercih etmeye başlamışlar. Kullandığımız yeni teknikler, yeni metotlar ön plana çıkmaya başladı" dedi. Ayrıca Sağun, "Estetik için en çok Amerika, İngiltere ve Almanya'dan geliyorlar. Avrupa ülkelerinden gelen çok oluyor. Neredeyse Türkiye'deki hastalarımızın yüzde 90'ı yurt dışından gelen hastalardır" açıklamasında bulundu.