Şıhıl mahşi nasıl yapılır? Şıhıl mahşi malzemeleri nelerdir?

YAPILIŞI



Kabakları yıkadıktan sonra üzerini çatalla çizin ve kabakların boyutuna göre ikiye veya üçe bölün.



İçlerini tatlı veya çay kaşığıyla oyduktan sonra sıvı yağda çevirerek kızartın.



Ardından kıymayı iyice kavurun, içine salça ve baharatlarını ekledikten sonra haşlanmış nohutu da ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra kapatın.



