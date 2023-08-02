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Haberler Yaşam Şıhıl mahşi nasıl yapılır? Şıhıl mahşi malzemeleri nelerdir?

Şıhıl mahşi nasıl yapılır? Şıhıl mahşi malzemeleri nelerdir?

Güneydoğu mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan, tadıyla damaklarza lezzet şöleni yaşatan şıhıl mahşi evde nasıl yapılır? Şıhıl mahşi nasıl hazırlanır? Şıhıl mahşinin malzemeleri nelerdir? İşte evde yapabileceğiniz pratik şıhıl mahşi tarifi...

Şıhıl Mahşi tarifi ve malzemeleri dönem dönem gündem olmaya devam ediyor. İşte Hatay yöresine ait bir lezzet olan Şıhıl Mahşi tarifi ve malzemeleri...

Şıhıl mahşi nasıl yapılır? Şıhıl mahşi malzemeleri nelerdir?

MALZEMELER

4 -5 adet dolmalık kabak

300 gr kıyma

1 orta boy soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 kahve fincanı haşlanmış nohut

Yarım demet maydanoz

2 yemek kaşığı salça (silme)

1 çay bardağı su

Şıhıl mahşi nasıl yapılır? Şıhıl mahşi malzemeleri nelerdir?

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Kabakları kızartmak için;

Sıvı yağ

Sos için;

1 yemek kaşığı salça

1 kase yoğurt

Şıhıl mahşi nasıl yapılır? Şıhıl mahşi malzemeleri nelerdir?

YAPILIŞI

Kabakları yıkadıktan sonra üzerini çatalla çizin ve kabakların boyutuna göre ikiye veya üçe bölün.

İçlerini tatlı veya çay kaşığıyla oyduktan sonra sıvı yağda çevirerek kızartın.

Ardından kıymayı iyice kavurun, içine salça ve baharatlarını ekledikten sonra haşlanmış nohutu da ilave edin. İyice karıştırdıktan sonra kapatın.

Şıhıl mahşi nasıl yapılır? Şıhıl mahşi malzemeleri nelerdir?

Hazırladığınız iç harç iyice soğuduktan sonra kabakları doldurun ve pişireceğiniz fırın kabına yan yana dizin.

Ayrı bir kapta ise; bir yemek kaşığı salçayı bir bardak suyla iyice açın. Tepsinin kenarından dökün.

200 derecelik önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

Yoğurtla birlikte servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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