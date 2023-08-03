Babasını çöp evden kurtardı

Adana'da babasını bir deri bir kemik halde çöp evde bularak hastaneye kaldıran genç adam, hastanede tedavisi tamamlanan babasını başka bir yere yerleştirdi. Babasının tıraşını da yapan genç, "Tek isteğim babamın iyi bir yerde bakılması. Onu bakım evine yatıracağım" dedi. Fotoğrafçı Mehmet (58) ve ev hanımı Songül (48) Kapılı çifti 35 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 4 çocukları dünyaya geldi. Çift, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde otururken, çocuklarından 3'ü evlenip evden ayrıldı.

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Çiftin Özgür (29) isimli çocukları da çalışmak için Muğla'nın Bodrum ilçesine gitti. 4 sene önce Mehmet Kapılı'ya Alzheimer teşhisi konuldu. Özgür Kapılı, annesiyle ne zaman görüşse babasının durumunun iyi olduğunu duydu, ancak çalıştığı için ailesinin yanına gelemedi. Geçtiğimiz aylarda ise anne Songül Kapılı, yatağa bağımlı hala gelen eşiyle ilgilenmeyi iyice kesti ve evi terk etti. Bu süreçte ise ev adeta çöp eve döndü.

Komşular ise çiftin oğulları Özgür Kapılı'yı arayarak, "Annen babanla ilgilenmiyor. Baban çok kötü durumda. Evinizden de çok kötü kokular geliyor" dedi. Annesinin de telefonlara cevap vermemesi üzerine Özgür Kapılı, durumu polise haber verdi. Polis eşliğinde kapıyı kırarak içeri giren genç, karşılaştığı manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı.

Yatağa bağımlı babasının saç ve sakallarının uzadığını, zayıflayarak bir deri bir kemik kaldığını ve evin çöp evden farksız halde olduğunu gören genç, annesini defalarca kez arasa da cevap alamadı. Kapılı, önce amcasına daha sonra da ambulansa haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaşlı adama ilk müdahaleyi yatağında yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

YIKAYIP TEMİZLEDİLER

TEDAVİNİN ardından babasını hastaneden çıkaran genç adam, onu başka bir yere yerleştirdi ve saçını sakalını keserek bakımını yaptı. Kapılı, "Elimden geldiğince babamın yanındayım. Suç duyurusunda bulunduk. Babamın raporu çıktıktan sonra güzel bir bakımevine yerleştirmek istiyoruz. Sürekli serum ve ek gıda alması gerekiyor. Şuanda daha huzurlu. Annem vasi olmasına rağmen kendisi ortada yok. Buradan kız kardeşlerime sesleniyorum. 'Babanız burada siz neredesiniz?" dedi.