Denizlerde ’trakonya’ tehlikesi! Uzman izim uyardı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul, trakonyanın zehirli bir balık türü olduğuna dikkati çekip, denize girenlere uyarılarda bulundu. Trakonyanın Türkiye denizlerinde yıllardır bulunan yerli bir tür olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tanrıkul, "Zehirli balıklar kategorisinde bulunan trakonyanın dorsal (sırt) yüzgeci ve solungaç kapaklarının üzerindeki dikenler, plajdaki kişilerin ayaklarına batabiliyor. Bu türün mevcut yaşam yeri 'demersal' dediğimiz suyun dibidir ve genelde kumluk yerleri tercih eder. Kumun içerisine kendini gömerek avlanırlar. Bu balıkların bir diğer özelliği de 'ürken' bir balık olmamasıdır. Bazı balık türleri kendini kuma gömse bile üzerine bir şey geldiği zaman kaçar. Trakonya aksine kaçmaz. Çünkü zehirli olması nedeniyle öz güveni vardır. Özellikle yoğun olan plajlarda üzerlerine basanlar olması nedeniyle de zehirlenme vakaları yaşanıyor" dedi.