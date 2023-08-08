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Haberler Yaşam Negatif enerjiden kurtulmak için deneyin!

Negatif enerjiden kurtulmak için deneyin!

Negatif enerjinin varlığını hissediyorsanız mutlaka bu yöntemi deneyin! İhtiyacınız olan bir bardak su ve tuz... Evet yanlış okumadınız. Negatif enerjiyi ortadan kaldıran tarif sizlerle...

Negatif enerjinin yoğunlaşması, psikolojiden sağlığa kadar çevredeki her şeyi etkisi altına alarak kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir. Negatif enerjiden kurtulmak için bu yöntemi deneyin...

Negatif enerjiden kurtulmak için deneyin!

Negatif enerjiden kurtulmak için birbirinden farklı yöntem deneseniz de aslında doğa size en basit formülüyle bu çözümü sunuyor. Yalnızca bir bardak su ve tuz ile bulunduğunuz ortamdaki negatif enerjiyi ortadan kaldırabilirsiniz. İşte o tarif…

Negatif enerjiden kurtulmak için deneyin!

MALZEMELER:

1 bardak su (bardak şeffaf olmalı)
Beyaz sirke
Tuz

Negatif enerjiden kurtulmak için deneyin!

ETKİSİ:

Tuzlu su, tuzun içerisindeki kristaller ve atomlar sayesinde vücuttaki negatif elektriği vücuttan uzaklaştırmaya ve vücudu dinlenmeye yaramaktadır.

Negatif enerjiden kurtulmak için deneyin!

Aynı şekilde ortamdaki negatif enerjiyi de emerek kendinizi kötü hissetmenize neden olabilecek tüm kuruntu, vesvese hislerine karşı en iyi doğal yöntemlerden biridir.

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