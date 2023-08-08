Negatif enerjiden kurtulmak için deneyin!

Negatif enerjinin yoğunlaşması, psikolojiden sağlığa kadar çevredeki her şeyi etkisi altına alarak kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir. Negatif enerjiden kurtulmak için bu yöntemi deneyin...
Negatif enerjinin yoğunlaşması, psikolojiden sağlığa kadar çevredeki her şeyi etkisi altına alarak kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir. Negatif enerjiden kurtulmak için bu yöntemi deneyin...
Negatif enerjiden kurtulmak için birbirinden farklı yöntem deneseniz de aslında doğa size en basit formülüyle bu çözümü sunuyor. Yalnızca bir bardak su ve tuz ile bulunduğunuz ortamdaki negatif enerjiyi ortadan kaldırabilirsiniz. İşte o tarif…
MALZEMELER:
1 bardak su (bardak şeffaf olmalı)
Beyaz sirke
Tuz
ETKİSİ:
Tuzlu su, tuzun içerisindeki kristaller ve atomlar sayesinde vücuttaki negatif elektriği vücuttan uzaklaştırmaya ve vücudu dinlenmeye yaramaktadır.
Aynı şekilde ortamdaki negatif enerjiyi de emerek kendinizi kötü hissetmenize neden olabilecek tüm kuruntu, vesvese hislerine karşı en iyi doğal yöntemlerden biridir.