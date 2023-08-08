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Haberler Yaşam Üvey Anne'nin 7. bölümünde neler yaşandı?

Üvey Anne'nin 7. bölümünde neler yaşandı?

Pazartesi günlerinin yeni favorisi olan, Atv'nin yeni yaz sezonu dizisi Üvey Anne 7. bölümüyle ekranlara geldi. Yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli'nin oturduğu Üvey Anne'nin 7. bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Başrolünde Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğanyer aldığı dizi, dün akşam izleyicisiyle buluştu.

ÜVEY ANNE'NİN 7. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Üvey Anne’nin 7. bölümünde neler yaşandı?

ÜVEY ANNE'NİN YEDİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Şirkette düzenlenen lansman gecesi Serap ve Faruk'un öpüştüğü görüntünün yayınlanmasından sonra Faruk hesap sormak için soluğu Serap'ta aldı. Ancak şirketin yandığı haberinin gelmesiyle birlikte hemen oradan ayrılmak zorunda kaldı.

Üvey Anne’nin 7. bölümünde neler yaşandı?

Faruk'un Serap'tan hesap sorduğu anlarda orada olan Nisan ve Cem tartışmanın arasına girdi ve gerginlik çıktı. Nisan olayın şokunu atlatamadı ve Cem'e duygularını anlattı.

Üvey Anne’nin 7. bölümünde neler yaşandı?

Cem ise içten içe sevdiği kadının, kendisini okutup meslek sahibi yapan, çok sevip saygı duyduğu Faruk ile bu derece yakın olduğunu öğrenince yıkıldı ve Faruk gibi Serap ile hesaplaşmak istedi. Cem Serap'a hesap sorduğu anlarda ağır cümleler kullanınca Serap'tan tokadı yedi.

Üvey Anne’nin 7. bölümünde neler yaşandı?

Mete Faruk'un evine geldi ve Serap'la öpüştüğü fotoğrafı ortaya çıkaranın kendi olduğunu söyleyerek Faruk'u ikiyüzlü olmakla suçladı. Faruk ise Mete'ye tokat attı.

Üvey Anne’nin 7. bölümünde neler yaşandı?

Ev halkı Faruk'tan açıklama beklerken olayın magazine düşmesi ile birlikte evde sinirler iyice gerildi. Serap eve geldi ve evin hizmetkarı ile kapıda hakaretler yedi. Nisan, Serap'ın kovulmasını istedi.

Üvey Anne’nin 7. bölümünde neler yaşandı?

Serap kapının önündeki basına Faruk'a aşık olduğunu, haksızlığa uğradığını ve bu olayda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi. Kapının önünden ayrılmayan basın mensuplarını oradan uzaklaştıran kişi ise Faruk'un yakın arkadaşı Kudret oldu. Kudret, şirketi ateşe verenleri de yakalamak konusunda arkadaşına yardımcı oldu.

Üvey Anne’nin 7. bölümünde neler yaşandı?

Cem Nisan'a Serap'a aşık olmadığını söyledi ve aralarındaki gerginlik bitti.

Üvey Anne’nin 7. bölümünde neler yaşandı?

Üvey Anne, yeni bölümüyle Pazartesi günü saat 20.00'de atv'de!

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