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Haberler Yaşam İzmir'de evini silah atölyesine çeviren şüpheli kıskıvrak yakalandı

İzmir'de evini silah atölyesine çeviren şüpheli kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki evinde, para karşılığında kurusıkı silahların namlusunu açtığı ve bu işin ticaretini yaptığı tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyona yakalandı. Öte yandan adreste yapılan aramada namlu açmada kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İHA
İzmir’de evini silah atölyesine çeviren şüpheli kıskıvrak yakalandı

İzmir'de Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, ilçede ikamet eden S.K. adlı bir kişinin evinde, ücret karşılığı kurusıkı silahların namlusunu açtığı ve bu işin ticaretini yaptığını belirledi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 tabanca gövdesi, 12 adet fişek, tabanca namlusu yapılacak metal borular, 28 adet tabanca icra yayı ve namlu yayı, çok sayıda namlu açımında kullanılan malzeme, 105 adet şarjör yayı ve 20 adet kabze ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.K.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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