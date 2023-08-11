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Haberler Yaşam Denizlili şehidin son görüntüleri duygulandırdı

Denizlili şehidin son görüntüleri duygulandırdı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Denizlili İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek’in görevi başında çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Silah arkadaşının duygusal bir notla paylaştığı görüntüler, izleyenleri ağlattı.

İHA
Denizlili şehidin son görüntüleri duygulandırdı

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde Tepe bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 26 yaşındaki Buldanlı İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek, ismini aldığı ve 42 yıl önce Kırklareli'nde yaşanan Pancarköy faciasında şehit olan 65 askerden birisi olan büyük amcası Kemal Özek'in yanına kazılan kabirde, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Özek'in görevi başında çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir silah arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşılan şehit askerin son görüntüleri, izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Kırsal görevindeyken cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde, şehit İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in oldukça mutlu olduğu ve tebessüm ettiği anlar yer aldı.

Özek'in silah arkadaşı, videonun altında "Çok güzel günlerimiz geçti seninle kardeşim. Ruhun şad olsun. Mekanın cennet olsun inşallah" şeklinde duygusal bir mesaj paylaştı.

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