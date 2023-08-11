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Haberler Yaşam Elma sirkesi nasıl hazırlanır? İşte elma sirkesi tarifi...

Elma sirkesi nasıl hazırlanır? İşte elma sirkesi tarifi...

Salataların ve çorbaların vazgeçilmezi haline gelen elma sirkesini evde kolayca hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Peki elma sirkesi nasıl hazırlanır? Elma sirkesinin malzemeleri nelerdir? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz elma sirkesi tarifi sizlerle...

Elma sirkesini hazır almak istemeyenler için evde hazırlayabileceğiniz elma sirkesi tarifi sizlerle...

Elma sirkesi nasıl hazırlanır? İşte elma sirkesi tarifi...

MALZEMELER

2 kilogram büyük boy kırmızı elma (organik elma)
4,5 litre içme suyu
6 yemek kaşığı bal

TARİF

Elmalarınızı güzelce yıkayın. Yıkadığınız elmaların küçük küçük doğrayın. Çekirdekli kısımlarını çıkartın.

Önceden temizlenmiş ve içi kuru büyük boy cam bir kavanoza elma dilimlerini yerleştirin.

Elma sirkesi nasıl hazırlanır? İşte elma sirkesi tarifi...

Elma dilimlerinin üzerine içme suyunu ekleyin. Üst kısmında bir parça boşluk kalmasına dikkat edin. Her kavanoza 2 yemek kaşığı kadar kıvamlı bir bal katıp tahta kaşık yardımıyla karıştırın.

Kavanozun üzerini hava alan pamuklu bir tülbentle kapatıp iple ya da lastikle sıkarak sabitleyin.

Güneş görmeyen ve karanlık bir ortamda yaklaşık 1,5 ay kadar bekletin. İlk zamanlarda gün aşırı, daha sonraki günlerde haftada bir kez tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın. Elmalar dibe çökene kadar karıştırma işlemine bu aralıklarla devam edin.

Elma sirkesi nasıl hazırlanır? İşte elma sirkesi tarifi...

Zaman içinde kavanozun üst kısmına çıkan elma dilimlerinin çürümeye başladığını, çevrede sirke sineklerinin oluşmaya başladığını ve sirke koktuğunu göreceksiniz.

Tüm bu belirtiler oluşup sirke fermente olmaya başladığında sirkeyi süzüp elma posalarını atın.

Süzdüğünüz sirkeyi yeniden cam kavanoza alıp kalan bal ve tuzu ekledikten sonra karıştırın. Kapağı kapalı şekilde, serin bir yerde saklayın.

Elma sirkesi nasıl hazırlanır? İşte elma sirkesi tarifi...

Sirke kavanozu üzerinde sirke anası denilen beyaz şeffaf bir yuvarlak oluşmaya başlayıp keskin bir koku geldiği zaman sirkeniz kullanıma hazır demektir. Sirke anasını içerisinde metal değdirmeden çıkarıp sirkenizi süzdürüp kullanabilirsiniz.

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