Anne sütü nasıl muhafaza edilir? Anne sütü bozulur mu?

BUZLUKTA SAKLANAN ANNE SÜTÜ NASIL VERİLİR?

Buzlukta ya da dondurucuda saklanan anne sütünün sıcaklığını arttırmak veya çözdürmek için yapmanız gereken oldukça basittir. Dondurucuda saklanan anne sütünü bir gece önceden buzdolabına koyun. Ertesi gün bir kâsenin içine sıcak veya ılık su ile doldurun ve anne sütünün içinde olduğu poşeti ya da şişeyi kâsenin içine oturtun.

Anne sütünü ısıtmak veya çözdürmek için sütü kesinlikle ateşin üstüne koymayın. Kaynatmak, anne sütünün içindeki besin değerlerine zarar verecektir.

Anne sütünü ısıtmak için mikrodalga da kullanmamalısınız.

Anne sütünü çözdürürken yüzeyde kaymak ve süt katmanı oluşabilir. Hafifçe karıştırarak sıcaklığın yayılmasını ve kaymağın dağılmasını sağlayabilirsiniz. Sütü çalkalamayın.

Son olarak anne sütünün sıcaklığını kontrol ediniz. Süt oda sıcaklığında olmalı, bilek içine damlatıldığında bile yakmamalıdır. Bu sıcaklık bebek için uygundur.