Aman dikkat! Bulaşık makinesini yerleştirirken bunu yapmayın

LEKELERE NE SEBEP OLUR?

İlk olarak, bu su lekelerinin genellikle ne olduğunu inceleyelim. Kireç, esas olarak suyun geride bıraktığı kalsiyum ve magnezyumdur. Bu mineraller bakımından yüksek olan sert suya karşın parlatıcı kullanımı, kirecin bulaşıklarınıza yapışmasını önlemeye yardımcı olur. Böylece damlalar bulaşıkların yüzeyinde asılı kalarak kalıntı bırakmaz. Bu, sorunu düzeltmenin en kolay (ve en iyi bilinen) yoludur, ancak bu işe yaramazsa dikkat edebileceğiniz farklı adımlar bulunuyor.