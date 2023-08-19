Aman dikkat! Bulaşık makinesini yerleştirirken bunu yapmayın

Bilmeden yapılan bu hatalar bulaşıkların temizlenmesinin yanında lekelenmesine neden olabilir...
Bilmeden yapılan bu hatalar bulaşıkların temizlenmesinin yanında lekelenmesine neden olabilir...
LEKELERE NE SEBEP OLUR?
İlk olarak, bu su lekelerinin genellikle ne olduğunu inceleyelim. Kireç, esas olarak suyun geride bıraktığı kalsiyum ve magnezyumdur. Bu mineraller bakımından yüksek olan sert suya karşın parlatıcı kullanımı, kirecin bulaşıklarınıza yapışmasını önlemeye yardımcı olur. Böylece damlalar bulaşıkların yüzeyinde asılı kalarak kalıntı bırakmaz. Bu, sorunu düzeltmenin en kolay (ve en iyi bilinen) yoludur, ancak bu işe yaramazsa dikkat edebileceğiniz farklı adımlar bulunuyor.
TIKALI VEYA KİRLİ BULAŞIK FİLTRESİ
Uzmanlar, bunun makinenizin performansını engellediğini ve camların lekeli kalmasına neden olabileceğini söylüyor. Filtre aylık olarak sıcak, sabunlu su ve bir şişe fırçasıyla temizlenmezse, bulaşık makineniz herhangi bir kiri, kireci ve mineral birikintilerini yeniden dolaştıracak ve potansiyel olarak hepsini bulaşıklarınıza geri püskürtecektir. Bunu önlemek için deterjan bölmesine bir bulaşık makinesi temizleme tableti koymak ve bir döngü boş çalıştırmak yeterli olacaktır.
BULAŞIK MAKİNESİNİ DOĞRU YERLEŞTİRMEMEK
Bulaşıklarınızı doğru şekilde yerleştirmezseniz yıkanırken ortaya çıkan pis su üzerlerinde kalabilir ve leke yapabilir. Temizlik uzmanları bunu önlemek için bardakları üst rafa, tabakları ve kapları ise açılı bir şekilde yerleştirmenizi öneriyor. Ayrıca bardakların üst rafın dişleri arasına yerleştirilmesini tavsiye ediyor, aksi takdirde ıslak temas noktaları kuruduklarında lekelere neden olabilir.
SUYUN SICAKLIĞININ DÜŞÜK OLMASI
Soğuk suyun sonucu olarak iki sorun ortaya çıkabilir. Birincisi, aşırı sıcak olmadığında suyun buharlaşması çok daha uzun sürer, bu da bulaşıklarda sabun veya mineral birikintilerinin oluşmasını kolaylaştırır. Olabilecek diğer bir şey ise, suyun deterjanları tamamen çözecek kadar sıcak olmamasıdır, bu da benekli veya pütürlü kalıntılara yol açabilir. Suyun sıcaklığının az 48 derece olması önerilir.
BULAŞIKLARDAKİ BUĞULU GÖRÜNTÜ NEDEN OLUR?
Temizlik uzmanları bulaşıkların üzerinde kalan beyaz tabakanın sert suyun başka bir işareti olabileceğini söylüyor. Bu durumu test etmek için ise bulaşıkları sirke veya ılık su ve bulaşık sabunu ile elde yıkayarak çıkarmanız önerilir Eğer çıkarsa, genellikle parlatıcı kullanımıyla düzeltilmesi kolay olan sert su sorunlarıyla uğraşıyorsunuz demektir.
Değilse, camlar aşınmış olabilir, bu da çok sayıda küçük çizikleri olduğu anlamına gelir. Ne yazık ki, bu genellikle hasar yapıldıktan sonra geri alınamaz, ancak oluşmadan önce önüne geçilebilir.