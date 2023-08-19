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Haberler Yaşam Ateş Kuşları'nın ikinci sezonunun ilk tanıtımı yayınlandı

Ateş Kuşları'nın ikinci sezonunun ilk tanıtımı yayınlandı

Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in paylaştığı, Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın ikinci sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Ateş Kuşları bu sezonda da rüzgar gibi esmeye devam edecek.

HABER MERKEZİ

atv'nin Bozdağ Film imzalı, geçtiğimiz sezonun en sevilen yapımlarından "Ateş Kuşları" dizisinin ikinci sezon ilk tanıtımı dün akşam izleyici ile buluştu.

Ateş Kuşları’nın ikinci sezonunun ilk tanıtımı yayınlandı

Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilk sezonunda en çok konuşulan dizi olan Bozdağ Film imzalı 'Ateş Kuşları' dizisinin ikinci sezonundan ilk tanıtımı yayınlandı.

Ateş Kuşları’nın ikinci sezonunun ilk tanıtımı yayınlandı

Merakla beklenen 'Ateş Kuşları' için geri sayım başladı. Tanıtımda Gülayşe ve Kara'nın nikah masasına oturması ve Barbaros'un nikahı basması seyircide merakı arttırırken sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Ateş Kuşları’nın ikinci sezonunun ilk tanıtımı yayınlandı

'Ateş Kuşları'nın ikinci sezon ilk tanıtımı yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve yoğun övgü alırken, ikinci sezonda da en çok konuşulan dizi olacağını göstermiş oldu.

Ateş Kuşları’nın ikinci sezonunun ilk tanıtımı yayınlandı

Yapımı Bozdağ Film'e, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen ve Yıldız Aşanboğa'nın yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Ali Önsöz ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur yer alıyor.

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